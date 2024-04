Brindaron capacitación sobre nuevas resoluciones del INAES para cooperativas

La Subsecretaría de Economía Social en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas realizó una capacitación sobre las Resoluciones N° 878/24 y 879/24 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El objetivo de la misma es explicar la importancia de que las cooperativas y mutuales cumplan con las documentaciones obligatorias que les solicita este organismo nacional fiscalizador, así como también la realización de la cantidad de asambleas, balances y renovación de autoridades.

Así lo indicó el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer, quien señaló que “algunas mutuales o cooperativas por la crisis económica o porque no tenían plata todos los años para hacer el balance, juntaban y hacían uno solo y una asamblea cuando renovaban autoridades”.

“Esto no es lo correcto”, aclaró y añadió que “entonces, nosotros en Formosa, por instrucciones del gobernador Gildo Insfrán, nos ponemos al servicio de todas las cooperativas para explicarles bien cómo tienen que hacer, porque hay distintas modalidades de asambleas y para ponerse al día en el plazo que se establecieron en la resolución del organismo nacional”.

En este sentido, expuso que se utilizará el sistema de Trámites a Distancia (TAD) del INAES, donde se cargará la documentación para regularizar cada situación.

Enfatizó que “esta capacitación es legal, técnica, contable y a su vez, se explica el uso del TAD”.

“Esto rompe completamente ese presagio del vocero (Manuel Adorni) de que van a sacar la matrícula a todos. Eso no va a ocurrir”, dijo, llevando tranquilidad a las cooperativas.

Y aseguró que “como Subsecretario de Economía Social, a las cooperativas de Formosa el Estado Nacional nunca le dio un solo centavo, acá las cooperativas son autóctonas”, nombrando las de la municipalidad que se encargan de la limpieza de la ciudad o la de ladrilleros, que se utilizan para las obras provinciales, puntualizando que “en Formosa tenemos cerca del millar de cooperativas, calculando alrededor de 100 personas serían unas 10.000 dentro del sistema cooperativo”.

Por su parte, la contadora Lilian Mariel Acosta, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, destacó este trabajo en conjunto con todo el equipo técnico de profesionales de la Subsecretaría, poniendo a disposición de todos los matriculados del Consejo las Resoluciones N° 878/24 y 879/24 para que puedan asesorar a sus contribuyentes, sean cooperativas o mutuales.

Precisó que se trata de “requisitos formales”, especificando que incluye “presentaciones de estados contables o la parte técnica para concretar las asambleas”, finalizó.