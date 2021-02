Advierten que registrar los contratos en la Afip hará subir el precio de alquileres

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que con la nueva medida de registrar los contratos de alquileres en la Afip, harán que suba el precio de los mismos.

En ese sentido manifestaron que “institucionalmente entendemos de que toda transacción económica debe estar formalmente registrada y blanqueada, pero frente a la actual crisis social, económica y sanitaria, esta registración perjudicará tanto a los propietarios y más aún a los inquilinos que ya no pueden continuar pagando el valor de los actuales alquileres”.

Esto ocurre luego de que la Afip informara que a partir del 1 de marzo entrará en vigencia el -Régimen de Registración de Contratos de Locación de Inmuebles-, previsto en la ley de alquileres que se sancionó en junio pasado.

Ante esto, y luego de realizar una serie de consultas sobre el particular con inmobiliarias de nuestra ciudad capital, desde la Defensoría del Pueblo, se pudo arribar a una serie de conclusiones que constituyen los efectos que tendrá esta medida sobre los inquilinos, propietarios y también en relación a las propias inmobiliarias, “ya que venimos observando cómo desde el inicio de la pandemia de coronavirus y a lo que le sumamos la actual situación social y económica, son miles los grupos familiares que no pueden afrontar el pago de los alquileres y se han visto obligados a tener que buscar un lugar en las casas de sus parientes, amigos que por un corto tiempo los podrán contener, sin que esto constituya una solución, es más se convierte en realidad en un grave problema, máxime si existen menores de edad o adultos mayores de por medio”.

Es por ello que, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “con este nuevo régimen los locadores, esto es propietarios, estarán obligados a registrar los contratos de alquiler ante la AFIP. Con lo cual, al incremento permanente de los alquileres, se le va a sumar ahora un mayor costo impositivo que con seguridad, será trasladado al precio o valor que deben pagar los inquilinos”.

Advirtió que “este es un nuevo costo que implica la registración del contrato ante la AFIP y que, si bien le da seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino ante posibles incumplimientos, la medida se traduce en una carga que alguien tiene que pagar y por ello con seguridad, los alquileres van a ser aumentados; siendo la parte más débil de esta relación, esto es los inquilinos los que tendrán que soportar dichos incrementos”.

“Institucionalmente dejamos en claro que no estamos en contra de que los contratos de alquiler sean transparentes y estén blanqueados formalmente. Pero tampoco se puede desconocer que, existe una fuerte merma en lo que respecta a las ofertas laborales y quien tiene un trabajo por ahí está cobrando menos o lo está haciendo en negro, con lo cual, muchos inquilinos no van a poder justificar el pago de un alquiler y por ello en la realidad de los hechos, concluimos que esta registración de los contratos de alquiler, ocasionará problemas tanto los propietarios y más aún para los inquilinos”, advirtieron desde la Defensoría.

