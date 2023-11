Aeropuerto de Iguazú tendrá la tasa de uso aeroportuario más baja

El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú pasó a tener la tasa de uso de la aeroestación más baja de la región, luego que la semana pasada el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, pidiera públicamente una reducción de las mismas.

En ese sentido, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, destacó este viernes la disposición del Organismo Regulador del sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) por la que la aeroestación internacional de Puerto Iguazú ha pasado a tener «la tasa de uso más baja de la región, ganando así mayor competitividad en el mercado y facilitando el escenario para negociar nuevas rutas», dijo Arrúa.

El funcionario agregó, en declaraciones a Télam Radio, que esto «facilita el escenario para negociar nuevas rutas internacionales, mejores precios en los vuelos e inversiones privadas en la ciudad y en la provincia. Al pasar de una tarifa de U$57 a U$15, podríamos empezar a pensar en ser uno de los principales hub de Argentina».

El ministro señaló que se trata de «una gran oportunidad que se abre tanto para Misiones como para el mercado aerocomercial» y valoró especialmente la rapidez con que se ejecutó la nueva tarifa, a partir de una decisión política del ministro Massa.

«En principio nos pone en competitividad con el vecino país de Brasil y con los países de la región, sentarnos de igual a igual con distintos operadores para poder hablar de un destino no solamente de naturaleza, con infraestructura y con servicios, sino también de un destino competitivo», manifestó.

Ejemplificó que «el avión que no bajaba en Iguazú a 57 dólares obviamente bajaba al lado (en el aeropuerto de Foz de Iguazú, Brasil) a 18 dólares».

«Un aeropuerto como el nuestro, uno de los más modernos del país, con una terminal nueva que se está terminando, está al 10% de poder finalizarse y con toda la infraestructura para bajar vuelos internacionales. Así que no sólo está la tasa, sino también las condiciones y la infraestructura del destino», expuso.

Arrúa remarcó que Iguazú queda en condiciones de constituirse en un hub de conexiones internacionales, al estilo de Córdoba en cabotaje, y pasar a ser «un satélite de Ezeiza».

En otro orden, el ministro compartió nuevos datos que registra la provincia de Misiones en materia de empleo, que indican que se han generado «más de 15.000 nuevos» puestos para jóvenes y ponderó que «el 80% de ese total tiene que tiene vinculación con el mundo del turismo, hotelería y restaurantes».

«Entonces, sin dudas, creo que para la Argentina que se viene el turismo es una pieza clave, fundamental, a la hora de más desarrollo, más oportunidades y y condiciones laborales mejores», remarcó finalmente.