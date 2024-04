El gobernador Insfrán inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de UPLaB

Este lunes, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el flamante edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), marco en el que se destacó el compromiso del Gobierno de Formosa de “brindar todas las condiciones para que la formación de los profesionales sea de absoluta excelencia”.

Pasadas las 8 de la mañana se realizó el corte de cinta que dejó habilitada la estructura edilicia que se encuentra ubicada en la calle Esteban Florentín y San Martín de la ciudad de Laguna Blanca y está conformada por el sector de administración, sector académico y espacios exteriores.

El primer mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, el doctor Eber Solís; el presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, el doctor Armando Felipe Cabrera; el intendente local, Ricardo Lemos; los senadores nacionales Teresa González y José Mayans; el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.

También, el rector organizador de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, el licenciado Adrián Muracciole; subsecretarios y responsables de organismos autárquicos, autoridades policiales, intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento del interior provincial, docentes, alumnos y vecinos.

En un primer término, el rector Muracciole brindó unas palabras de bienvenida y celebró “el poder estar inaugurando este edificio, donde cursarán sus estudios los alumnos de dos de las cinco carreras que actualmente se dictan en la UPLaB” y les informó a “aquellos que siguen con comentarios malintencionados que todas las carreras tienen reconocimiento oficial y el título de validez nacional”.

“Aquí inician el camino para convertirse en médicos y enfermeros más de cien jóvenes de distintas localidades”, realzó y puso en valor que “ya no deben irse de la provincia como en otros tiempos para poder cumplir su sueño, sino que lo harán en Formosa con las condiciones necesarias para brindar una formación de excelencia”, subrayó categórico.

Y prosiguió: “Desde hoy, con mucho orgullo, los formoseños podemos afirmar que tenemos el mejor sistema público de salud de la Argentina y la mejor Facultad de Ciencias de la Salud del país”.

Detalló que este edificio cuenta con nueve aulas, una sala de simulación clínica, un laboratorio de microscopía y un laboratorio de anatomía, todos ellos “con los mejores dispositivos tecnológicos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y reiterarlas las veces que sean necesarias, para así ir perfeccionando sus competencias profesionales a través de simuladores que permiten imitar situaciones de la vida real de diferentes complejidades”.

En esta línea, Muracciole destacó “el compromiso del Gobierno provincial de brindar todas las condiciones para que la formación de los profesionales de la salud sea de absoluta excelencia” y repudió las decisiones que se toman desde Nación “con políticas que ponen en riesgo el sistema público nacional de educación superior”.

Aquí, citó al primer ministro de la Salud de la Argentina, el doctor Ramón Carrillo, cuando decía que “de nada sirven las conquistas de la técnica médica ni la más desarrollada ciencia si éstas no pueden llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados”, afirmando que “Formosa puede demostrar que las conquistan están al servicio del pueblo, a través de un sistema sanitario de complejidad creciente”.

“Tenemos hospitales y centros de salud equipados e interconectados en todo el territorio, con profesionales de la más alta calidad y obras de infraestructura vial, sanitaria y educativa que mejoran permanentemente las condiciones de vida, porque la salud no es solo un acto médico, sino un hecho político”, acentuó.

Puntualizó que “la Constitución Provincial entiende a la salud como la ausencia de enfermedad y como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social y un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como de la comunidad, contemplando sus diferentes pautas culturales” y afirmó que “ese es el perfil de profesionales que buscamos”.

“Queremos médicos y enfermeros con las mejores habilidades técnicas, pero fundamentalmente que sean buenas personas, que puedan desenvolverse en su entorno y mejorar la calidad de vida de su comunidad”, añadió.

En esa línea, al dirigirse a los docentes y los no docentes, les dijo que “de nosotros depende mantener estándares que esta institución requiere, tenemos todas las condiciones y oportunidades gracias a un Gobierno provincial comprometido con la salud y la educación pública, tanto en el presente como en el futuro de los jóvenes de Formosa”, realzando que “ese compromiso se plasma en hechos como la inauguración de este edificio”.

Finalmente, hablándoles a los estudiantes, enfatizó que “hoy inician una de las etapas más maravillosas de su vida, es un camino en el cual deberán dar su mayor esfuerzo”, haciendo notar que “serán largas jornadas de estudio y dedicación, pero con el paso del tiempo, ya siendo profesionales, recordarán estos momentos como los mejores y más felices”.

“Y los habrán vivido en su provincia, gracias a la decisión política del doctor Insfrán y su compromiso para que hoy tengan una Universidad pública y gratuita en su propia tierra, para que así sean artífices de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”, cerró.

Lemos valoró la inauguración

del edificio de la UPLaB

En la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el intendente de la localidad, Ricardo Lemos, celebró que en el nuevo edificio “muchos podrán cumplir el sueño de ser profesionales”.

“El doctor Insfrán es el hacedor de la política y del Modelo Formoseño, el cual permite tener igualdad de oportunidades e inclusión con justicia social”, inició diciendo.

Y rememoró que “hace poco tiempo estas zonas eran chacras y un poco más lejos, monte”, sin embargo “gracias al Plan Provincial de Obras Públicas, todas las comunidades del interior se han desarrollado de una manera importante”.

También, recordó que “hace más de 30 años, un grupo de jóvenes estudiantes de los Departamentos Pilcomayo y Pilagás nos reunimos con un diputado y, posteriormente con el vicegobernador, que ahora es el actual gobernador, el doctor Insfrán, para pedirle colaboración para formarnos en una profesión y él, siempre con su mano solidaria, nos dio la posibilidad pagándonos (el alquiler de) ocho casas para que podamos cumplir el mismo sueño que muchos tienen hoy: estudiar”.

También, agradeció el acompañamiento del vicegobernador Eber Solís “por su permanente acompañamiento con cada una de las comunidades” y también a “cada uno de los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo porque permanentemente están colaborando”.

Del mismo modo, hizo extensivo el agradecimiento a “todos los que formaron parte del Instituto Universitario Formoseño (IUF), desde su creación en el año 2009, a los directivos, docentes, colaboradores y técnicos que hasta hoy, gracias a la gestión política del primer mandatario, tiene carácter de Universidad Provincial”.

Al culminar su discurso, el jefe comunal pidió “que sigamos trabajando unidos, solidarios y organizados porque, como decía el general Juan Domingo Perón, la felicidad el pueblo es la grandeza de la Patria”.