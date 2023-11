AFA convoca a un plebiscito para que los clubes definan si se incorporan las SAD

Este jueves será la Asamblea ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino. Para ese cónclave, AFA llamó a una consulta a los clubes para que definan si quieren incorporar en el estatuto de la Casa Madre la opción de permitir Sociedades Anónimas Deportivas. Si se aceptara, esto abriría las puertas a que luego los clubes incorporen esta opción en sus propios estatutos. Se descuenta un nuevo rechazo contundente.

El debate por las Sociedades Anónimas está más vigente que nunca y hasta fue eje en la última semana de cara al balotaje entre Javier Milei y entre Sergio Massa. Fue el propio presidente electo quien en diversas ocasiones se mostró a favor de que las instituciones deportivas puedan ser privatizados. Luego, Mauricio Macri, histórico impulsor de las SAD, fue quien salió a defender “la libertad de los clubes de elegir” qué formato adoptar.

El estatuto de la AFA y el estatuto de los clubes es claro y rechaza de plano esta opción. En los últimos días, todas las instituciones de la Liga Profesional (menos Talleres de Cordoba) y masivamente en el Ascenso salieron de manera contundente a respaldar que los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro.

Ante la nueva efervescencia del tema y frente al triunfo de Javier Milei, desde AFA se aprestan a dar nuevamente una muestra contundente del pensamiento de la gran mayoría. Es por eso que se convocó a los asambleístas para el próximo jueves a un plebiscito para votar sobre la incorporación o no de la SAD al estatuto de la Casa Madre. Ese sería, eventualmente el primer paso, para luego poder reformar el estatuto y luego modificar los estatutos de cada clubes en caso que cada institución tuviera el deseo de hacerlo.

“El próximo jueves 23.11.2023, a la finalización del último Punto a tratar por la Asamblea General Ordinaria, se someterá a votación de los señores Delegados sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA. La votación tendrá el carácter de Plebiscito y su resultado será incorporado al Acta de la Asamblea”, dice la comunicación enviada a los asambleísta de los clubes desde Viamonte.

En su artículo 10 inciso 2, el estatuto de AFA deja en claro que los clubes que pertenezcan a la Asociación no pueden ser Sociedades Anónimas. “Toda asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que desee convertirse en miembro de la AFA presentará una solicitud por escrito ante la secretaría general de la AFA”, dice el punto sobre Miembros y admisión.

Ya en 2018, por presión del Gobierno de Mauricio Macri, para esta altura del año y en una Asamblea Ordinaria se presionó desde el Gobierno para que se abrieran las puertas a esta posibilidad de que los clubes, asfixiados por las medidas de Macri, se transformen en SAD. La diferencia es que, aquella vez, se intentó directamente modificar el estatuto y hasta se había gestionado ante IGJ que no sea a viva voz y con voto identificado por los asambleístas como requiere la carta magna de AFA. Cinco años después, nuevamente en AFA habrá un debate. Esta vez será una consulta y no una modificación directa de estatuto. Todo indica que el rechazo será unánime y que será una manera de que los clubes dejen bien en claro que es un tema ya discutido y cerrado. Todo un mensaje tras el triunfo de Milei y Macri, quienes reavivaron la llama de las SAD.

El tema se reavivó luego de que Milei empezara a retomar el tema Sociedades Anónimas Deportivas. Si bien lo hizo en otras oportunidades, el momento más rimbombante fue durante la charla con Alejandro Fantino. Macri se subió a la pelea con su histórica postura, muy cuestionada por los clubes.

Eso provocó una reacción de las máximas autoridades del fútbol y de los clubes (Primera División y Ascenso), que salieron a responderle con los tapones de punta al libertario. Incluso, la Liga Profesional emitió un duro comunicado ubicado en las antípodas del pensamiento del economista: «como en ningún otro lugar en el mundo, los clubes de fútbol no sólo cumplen funciones de competitividad en ese deporte, sino que también fomentan y sostienen otras áreas educativas, sociales, culturales y deportivas de otras disciplinas.”