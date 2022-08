Agasajaron a la niñez del oeste provincial

Compartir

Como celebración por el Mes de las Infancias, el gobierno provincial organizó dos días de festejos en distintas comunidades del oeste provincial con la realización de juegos, peloteros, animadores, merienda, sorteos de bicicletas y muchos atractivos más.

El sábado 27 fue el turno para Posta Cambio Zalazar, Pozo Hondo, El Descanso, La Esperanza y Pozo Molina, mientras que el domingo 28 la actividad se trasladará a El Sauzalito, Puerto Irigoyen, El Solitario, San Cayetano, Alto Alegre, Lamadrid y La Libertad y colonias aledañas.

Participan de la organización de estos festejos distintos organismos del gobierno provincial, militantes justicialistas y la comunidad educativa de cada paraje.

Así lo comentó la profesora Carolina Raquel Orte delegada zonal de Río Muerto al señalar que “esto es un ejemplo del cariño de los docentes porque ellos también vinieron a colaborar con los chicos, a acompañar a las personas enviadas por el gobierno de la provincia, para que estos niños sean felices”.

En ese sentido también se manifestó el cacique de la comunidad de Pozo Molina, Taqui Fernández quien agradeció al gobierno provincial por el festejo y señaló que para muchos chicos son juegos nuevos, porque en su cultura no son tradicionales, como el pelotero por ejemplo.

El cacique de La Esperanza, Oswaldo Caballero, perteneciente a la etnia Pilagá dijo que el festejo no los tomó por sorpresa porque ni bien recibieron el aviso, la noticia se transmitió entre las familias y no hubo ningún chico que se quede sin participar.

