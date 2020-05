Agenda post pandemia del Gobierno: revitalizar economía y activar reformas

Compartir

A 72 días de iniciado el aislamiento social y obligatorio por coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández ya despliega una agenda post pandemia, con acento en la revitalización de la economía, visitas al Gran Buenos Aires y al interior del país para inaugurar obras y, al mismo tiempo, con la mirada puesta en encarar reformas estructurales, como una tributaria -de corte redistributivo- y la de la justicia.

“Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía. Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente”, subrayó Fernández el jueves en una recorrida que hizo por la provincia de Formosa

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió tajante: “Cuando me hablan de cómo salir de la pandemia, primero pienso con qué velocidad logro hacer un país más justo”.

El hito visible de una mirada de gestión post pandemia que prima en la agenda presidencial quedó claro en sus recientes visitas al Gran Buenos Aires y a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y Misiones, para recorrer hospitales ambientados para atender casos de coronavirus y también para inaugurar obras públicas y firmar convenios con los gobernadores.

El viernes, fue el turno de Quilmes, donde se dio el puntapié inicial a una obra que dotará de agua potable de mayor calidad a 2,5 millones de habitantes de la mayoría de los partidos del sur del Gran Aires.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también hizo una incursión inusual esta semana con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes recorrieron la fábrica de calzado Viamo, una pyme de 260 empleados que fue beneficiada por el programa estatal de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en su primer etapa asistió a 2,3 millones de asalariados.

La agenda productiva del jefe de de Estado se observó también en sus visitas a dos de las principales multinacionales automotrices: Volkswagen en General Pacheco, y Toyota, en Zárate, empresas que volvieron a producir, con protocolos especiales, después de estar dos meses paradas por las restricciones del aislamiento obligatorio.

En paralelo, el lunes, por la celebración de la fecha patria del 25 de Mayo, Fernández volvió a desarrollar sus tareas en la Casa de Gobierno, a donde no iba desde el 19 de marzo, cuando declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el avance de la pandemia y se instaló en Olivos.

Esta semana, en Formosa, el jefe de Estado esbozó el trazo general de su idea post coronavirus: “Ya estamos trabajando en la etapa de la post pandemia”, dijo y pidió “no perder la oportunidad de escribir un sistema más justo”, en un acto que compartió junto al gobernador Gildo Insfrán.

De Formosa viajó a Misiones, donde volvió a insistir en que “es una buena oportunidad después de que esta pandemia pase para replantearnos seriamente el país, redefinirlo” porque el modelo actual “entró en una tremenda crisis que dejó al descubierto sus peores debilidades”.

No es casual que el Presidente haya elegido visitar tres provincias que registraron -hasta el momento- escasos contagios por coronavirus y una -Formosa- que directamente no tuvo ninguno.

El Gobierno busca reforzar el mensaje de que más del 80% del país ya está volviendo a la normalidad, con flexibilizaciones de actividades y reactivación de actividades comerciales e industriales, mientras que el foco de contagios ahora se centra en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de Córdoba y Chaco.

En sus variados discursos de la semana, el Presidente también ofreció pistas sobre las reformas estructurales que su Gobierno impulsará tras la pandemia.