Villaggi: “La situación de la UNaF se está encaminando a la legalidad”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con Exprés en Radio, la Dra. Agostina Villaggi, quien forma parte del equipo jurídico de la UCR local, se refirió a la situación institucional de la Universidad Nacional de Formosa luego de que se expidiera la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, donde a través de una medida cautelar suspendió las asambleas por un lapso de 30 días.

“Hoy podríamos decir que la situación se está encaminando en la legalidad, en lo que establece el Estatuto en cuanto a la manera en que se eligen las autoridades y cuál sería el camino que deben seguir si quieren remover al actual rector, que no sería a través de asambleas invalidas e ilegales convocadas por personas que no han asumido ningún cargo como para que tengan esa legitimidad de convocar a asamblea donde en la orden del día quieren establecer la destitución y la toma de la Casa de Altos Estudios”, comenzó diciendo Villaggi.

Agregó que solo el Vicerrector de la UNaF no tiene facultades para destituir a Augusto Parmetler. ”Las asambleas son a requerimiento del rector, es decir, el grupo de asambleístas debe pedir al mismo que convoque, y para eso necesitan un quorum; en este caso si bien el Vicerrector está en funciones las otras personas que firman el acta de requerimiento de asambleas no están en funciones, no tienen ningún cargo que los legitime. Se auto tribuyen cargos que no fueron reconocidos, no han sido proclamados y tampoco fueron puestos en funciones, es decir, estamos hablando de personas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de legitimidad para requerir al rector que convoque a una asamblea universitaria”.

Seguidamente, la letrada comentó que la justicia ya se ha venido expidiendo a favor de la institucionalidad, de lo que está dentro del reglamento y del Estatuto y “siempre nos ha dado la razón”.

“Comenzamos primero suspendiendo las elecciones que querían llevar adelante con una Junta Electoral que había demostrado ciertas irregularidades, y justamente por ese motivo la Cámara de Resistencia había tomado la decisión de que se suspendan las elecciones porque entendía que la Junta estaba actuando de manera incorrecta o por fuera de lo que establece el reglamento”, aseveró.

Y continuó: “el viernes se conoció la medida cautelar que suspende estas reuniones asamblearias por 60 días hasta que se lleve adelante el nuevo cronograma electoral que está vigente, asuman las autoridades y luego ver si reúnen los números necesarios para requerir una asamblea. Hoy por hoy podríamos decir que se está encausando la institucionalidad de la Universidad en esta pelea de un grupo de docentes, no docentes y alumnos que pretenden actuar por fuera del reglamento”.

“Hay una convocatoria a elecciones que se está llevando adelante a través del cronograma electoral, se va a votar, se van a elegir los consiliarios y los encargados del Consejo Superior, luego de que suceda eso verán las personas que asumen si tienen los números necesarios y si consideran necesario hacer las peticiones que ellos entienden”, dejó en claro y reiteró que “estas personas no pueden actuar de la manera que lo vienen haciendo, tienen que presentarse a elecciones, ganarlas y ahí recién requerir lo que esté dentro del Estatuto”.

Una cuestión política

Asimismo, Villaggi consideró que esta “pelea” tiene tinte político porque “siempre en las Universidades se trata de una cuestión política. En todas las Universidades del país existe la política y grupos que quieren el poder, pero el poder se lo deben ganar legítimamente, en las elecciones y teniendo el número, no de esta manera intentando destituir al rector porque no les gusta”.

“Las cosas se deben hacer dentro de la legalidad, nosotros siempre vamos a defender que las cosas se hagan dentro del marco legal en este caso de la Universidad Nacional de Formosa”, culminó la abogada.

Compartir

Linkedin Print