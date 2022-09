Agroexportadores liquidaron US$ 25.696 millones en lo que va del año

Compartir

En los ocho meses de 2022 las empresas ingresaron divisas un 10% del mismo período de 2021. La liquidación de agosto, que alcanzó a US$ 3.387.888.431, fue la más alta para el mes de los últimos 20 años.

Los agroexportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en los primeros ocho meses del año US$ 25.696.907.401, la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros, superando el récord anterior del periodo enero-agosto de 2021 en un 10%.

Las entidades informaron en un comunicado que en agosto las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.387.888.431, un 5% más que en julio y un 11% por encima de agosto de 2021, al tiempo que fue el ingreso de divisas más alto para el mes de agosto de los últimos 20 años.

Ciara y CEC aclararon que «las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos».

El ciclo comercial «depende de diversos y cambiantes factores exógenos como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas; condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países».

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%.

El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

