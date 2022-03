Agustín Samaniego: «El aumento salarial del 50% excede a la gran familia estatal»

Compartir

Linkedin Print

Para el presidente del bloque diputados provinciales del PJ, Agustín Samaniego, el incremento salarial del 50% excede a la familia estatal conteniendo a todos los actores sociales.

En principio, aludió a lo dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán con el objetivo de que los salarios le ganen a la inflación con un mínimo de bolsillo.

Destacó que lo convenido con los gremialistas de la provincia situó a los haberes como uno de los aumentos de mayor relevancia en las provincias argentinas, que no solo atiende a los agentes estatales, sino jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones Social.

Para el legislador el anuncio es un “claro indicador del compromiso del gobernador, no solo en atender a la familia estatal sino la responsabilidad financiera de su gestión que nos permite responder ante los índices inflacionarios”.

Para Samaniego “es un beneficio directo para el que recibe este sustancial salto salarial, sino el impacto en todos los actores sociales de nuestra economía: comercios, servicios y en general a los actores de la economía doméstica formoseña”.

“Se trata de un desembolso superior a los 18 mil millones de pesos, un monto superlativo que inyectara a la comunidad formoseña y generara un impacto efectivo”, cuantificó el diputado del PJ.

Acentúo que “durante más de dos décadas atendió sus cuentas saneadas y desendeudadas, que en este momento se da en un contexto muy difícil. Hay todo un escenario político, social y económico muy complicado, y ante eso tenemos un anuncio de esta naturaleza que no debemos naturalizarlo”.

Dijo que “queda claro la sana administración y el norte guía acentuando decisiones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la gente. Pensamos en cada familia formoseña, proyectamos desarrollarnos en nuestra propia tierra en el lugar optado donde vivir”.

Finalmente Samaniego reflexiónó: «acompaña una cimentación integral, porque este aumento del 50% se une a otras realizaciones como escuelas, miles de kilómetros de rutas pavimentadas, viviendas, hospitales, entre muchísimas otras ejecuciones»

Compartir

Linkedin Print