Ajustada derrota de Argentina en el debut mundialista

Compartir

Linkedin Print

No pudo ser feliz la presentación de la Selección Argentina en el XX Campeonato Mundial que se desarrolla en Polonia y Eslovenia. En Ljubljana los dirigidos por Marcelo Méndez cayeron 3-2 ante Irán con parciales de 25-22, 28-30, 18-25, 34-32 y 21-19. El lunes a las 9 de la mañana se enfrenará a Países Bajos, que le ganó 3-0 a Egipto en el otro duelo del Grupo F.

Todo debut es difícil. Tan difícil como importante empezar ganando. No se pudo. Se notaron nervios, y se notó reacción cuando el cuerpo estaba contra las cuerdas. Argentina, con Vicentin en campo ante la baja de Palacios, con Jan Martínez aportando en momentos claves en recepción, mostró cosas muy interesantes más allá de los 52 errores no forzados que entregó a su rival. Sí, más de dos sets en errores. Fueron 36 saques fallidos. Números que si ajusta le van a colocar a otro nivel de juego, permitiendo imponer las condiciones en cada pelota.

El comienzo del partido fue parejo y desprolijo, con mucho error. Argentina logró la diferencia en un saque forzado de Vicentin que Kukartsev, en cancha por doble cambio, convirtió en punto (23-20). Conte puso el set ball (24-21) y un saque a la red sellaron el marcador 25-22.

El segundo set mostró dos caras de Argentina. Comenzó muy bien, pudiendo corregir en recepción y con De Cecco marcando diferencias (14-10). Conte tuvo dos pipes continuas (16-10), pero Méndez tuvo que pedir tiempo cuando una consecución de errores le dieron vida a Irán (16-14) al punto de marcar un parcial de 1-9 (17-19). Vicentin lo igualó 23-23 y con un ace sobre la línea permitió el primer set ball (24-23). Palo y palo terminó en manos de Irán con un ace de Morteza (28-30).

Al alto nivel, darle confianza a cualquier potencia es un arma de riesgo. Y Argentina la sufrió desde la mitad del segundo set. Irán infló el pecho e impuso su juego desde la presión del servicio y a base de un saque argentino que nunca exigió (11-16). Ebadipur (15) lideró la ofensiva iraní y los asiáticos se llevaron el set 18-25.

El comienzo del cuarto set siguió con Argentina muy errática, al punto de que Irán sacó la primera diferencia 5-8 con mitad de puntos por error albiceleste. Pese a los 33 ENF en lo que iba de partido, Vicentin primero y Lima después sumaron de bloqueo en dos puntos largos para que Argentina lo de vuelta 19-18. Lima clavó un ace al fondo de la cancha para el 21-19 y todo el equipo recuperó la energía. Jan Martínez pintó una recepción al centro de la red y De Cecco tiró magia de segunda para el 24-23. Ninguno se rindió. Irán tuvo un par de pelotas para partido. Pero una paralela gloriosa de Lima puso el set ball (33-32) y un triple bloqueo Lima-Ramos-Vicentin mandó el partido a tie break (34-32).

Vicentín, dueño de la ofensiva desde mitad del cuarto set, forzó con su saque para el 5-3 en el set corto. El video check impidió el 8-6 y selló la igualdad (7-7). Pero rápidamente Loser sumó por el centro para el cambio de lado con mínima diferencia (8-7). De contra Irán lo dio vuelta 8-9 y estiró con un error ofensivo de Ramos 11-13. Lima levantó el primer match ball (13-14) y Conte le bajó la persiana a Ebadipur (14-14) para la paridad absoluta. De Cecco forzó la recepción iraní y Loser volvió a sumar de bloqueo sobre Ebadipur para el primer match ball de Argentina (15-14). Hasta el 18-18 fueron todas pelotas de partido para Argentina, pero Ebadipur bloqueó a Ramos y Conte atacó ancho para el 19-21 en favor de Irán.

Compartir

Linkedin Print