Alberto Fernández: «Hay que bajar tanto barullo en la política y dedicarse a construir el futuro»

Alberto Fernández presentó el Plan Integral Argentina Irrigada en el Centro Cultural Kirchner, en un acto que comparte con el ministro de Economía y un grupo de gobernadores. La iniciativa generará 80.000 nuevos puestos de trabajo y «1.970 millones de dólares todos los años» como producción de economías regionales, aseguró Massa.

El presidente Alberto Fernández pidió ayer «bajar tanto barullo en la política» para dedicarse a «construir” el “futuro» del país, y sostuvo que «los ciclos políticos pueden cambiar, pero lo que no cambia son las necesidad del pueblo».

«Lo ideal sería que bajemos tanto barullo en la política, veamos cómo el mundo ha cambiado y nos dediquemos a construir nuestro futuro», dijo el Presidente, al presentar el Plan Integral Argentina Irrigada, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa y el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme.

Después de señalar que la idea de la “aldea global” ya no existe y que la crisis climática impone nuevos desafíos, el mandatario apuntó a la necesidad de vislumbrar el nuevo escenario mundial para fortalecer las posiciones regionales y el multilateralismo.

«Ayer (por el jueves) hablaba con (el presidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) sobre la necesidad de abroquelarnos en América Latina», sostuvo el mandatario y afirmó que «el futuro que se viene le da grandes oportunidades» a la región para «ser proveedora del mundo».

En ese marco, solicitó ser “cuidadosos” con lo que es propio de la región, ya que «la globalización, la gran aldea de la hermandad, no existe”.

“Hay nuevos actores geopolíticos en pugna, y tenemos que estar lo más lejos posible de esa pugna y mantener la multilateralidad que propiciamos”, añadió el jefe de Estado, quien además subrayó la necesidad de dejar de “exportar producción primaria” y pasar a la exportación de “producción industrializada”.

“Si queremos construir una economía pujante, capaz de producir alimentos para el mundo, capaz de potenciar la producción del litio, de llevar el gas de Vaca Muerta como energía para este momento (de transición), si somos capaces de sacar el cobre que está en la cordillera, si somos capaces que nuestra Patagonia construya el hidrógeno verde, entonces el futuro es nuestro”, estimó.

Fernández terminó su intervención con un marco político: “Lo ideal sería que los argentinos bajemos tanto barullo en la política, veamos cómo el mundo ha cambiado y nos dediquemos a construir nuestro futuro”.

Al inicio de su discurso, el Presidente pidió a los presentes un aplauso para el ministro Massa, en el día en que celebra su cumpleaños.

El ministro de Economía remarcó durante su intervención que el Plan Integral Argentina Irrigada como «política de Estado», y dijo que generará 80.000 nuevos puestos de trabajo y «1.970 millones de dólares todos los años» como producción de economías regionales.

«Esperemos que, gobierne quien gobierne, se entienda que, cuando hablamos de aumentar la superficie cultivable, de lo que estamos hablando es de cuánto trabajo argentino le vendemos al mundo, y esto también es distribución del ingreso», expresó Massa durante la presentación de este plan este mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la ciudad de Buenos Aires, junto al presidente Alberto Fernández y al secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme.

Massa destacó la importancia de profundizar «la sinergia y la complementariedad» con China, país al que señaló como «nuestro principal vendedor y comprador», y, también, el trabajo conjunto con Brasil, «nuestro competidor, pero también nuestro aliado».

Asimismo, puso de manifiesto el rol del Estado en el diseño del plan y la realización de las obras, ya que no interviene solamente «cuando cuatro vivos quieren generar incertidumbre», en alusión a las recientes oscilaciones de la cotización del dólar en el mercado financiero.

En ese sentido, resaltó que la irrigación «no es simplemente la puesta en marcha de obras», sino que «estamos hablando del recurso más importante de nuestra civilización, que es el agua».

«Los recursos estratégicos son parte de la agenda de seguridad de los continentes», indicó, para agregar que «en la gran discusión sobre la seguridad alimentaria y las proteínas, la Argentina tiene un papel central».

Massa destacó el impacto que el plan tendrá en las economías regionales, con la creación de «80.000 nuevos empleos rurales» y «1.970 millones de dólares todos los años».

Por otro lado, señaló que «el otro gran desafío es cómo transformamos el agua, la inversión, el talento para genera valor agregado, en un mundo donde la distribución de las proteínas va a ser tan importante como otros recursos estratégicos».

Acompañaron al Presidente en el acto el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti.

También estuvieron presentes los gobernadores Raul Jalil (Catamarca), Arabella Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

