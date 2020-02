Alberto Fernández: «Los jubilados van a tener su aumento y los medicamentos gratis que les prometí»

Compartir

El presidente Alberto Fernández participó ayer de la inauguración del Sector II de la sede Origone en la Universidad Nacional de Hurlingham y adelantó que los jubilados “van a tener los medicamentos gratis” tal como prometió durante la campaña electoral.

Al igual que hizo en varios actos antes de las elecciones, el líder del Frente de Todos explicó que la riqueza de los países en esta “era del conocimiento” no se encuentra en los recursos materiales que tiene un país sino en la educación de su pueblo.

“Uno puede estar parado en un mar de petróleo, pero si no tiene la ciencia y la tecnología para sacarlo está parado arriba de nada”, dijo Fernández, quien destacó la importancia de ampliar una universidad en el Conurbano “después de un tiempo en el que muchos dudaban de las bondades de la educación pública”.

En esa línea, destacó el proceso que se “inició con Néstor (Kirchner)” cuando juntos evaluaron (Fernández era su jefe de Gabinete) que “había muchos jóvenes a los que les costaba llegar a las universidades”. “Así crecieron todas las universidades del Conurbano. Fue darle la oportunidad a cada chico para que tenga a pocas cuadras de su casa una universidad que lo eduque”.

Por otro lado, en medio las negociaciones con los acreedores privados y con el FMI, el Presidente hizo referencia a un cartel del público y afirmó que “la primera deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo, y no se arregla quitándole derechos”.

También reveló que desayunó y “repasó todo” junto a su vicepresidenta Cristina Kirchner, recién llegada de Cuba, y adelantó que esta tarde informará cuáles serán los aumentos de las jubilaciones.

“Y van a tener los medicamentos gratis que les prometí”, dijo ante los aplausos de los presentes. La promesa de entregar medicamentos gratis había generado polémica durante la campaña debido a que Fernández aseguró que financiaría ese gasto “con los intereses de las Leliq (Letras de Liquidez, bonos del Banco Central)” que por entonces pagaba el gobierno de Mauricio Macri.

Durante el breve discurso –que duró menos de 30 minutos–, el líder del Frente de Todos también saludó a Roberto Baradel y dijo que al verlo se acuerda “de los maestros que con mucho esfuerzo día a día les enseñan a nuestros hijos”. El secretario general de Suteba se encuentra en plena negociación de la paritaria de los docentes bonaerenses con el gobierno de Axel Kicillof.

Hoy los gremios estatales bonaerenses rechazaron la primera oferta de aumento salarial que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que la reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes. Kicillof ofertó una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 1.500 pesos en concepto de pérdida salarial del 2019 a pagar desde el 1 de febrero que percibirán los agentes que no superen los 60 mil pesos. Además, propuso otra suma de 1.500 pesos para todos los estatales a partir del 1 de marzo en concepto de la paritaria 2020 y la reapertura de la paritaria en abril, aunque con reuniones de mesa técnica salarial durante febrero y marzo.