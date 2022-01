Alerta: formoseños denuncian que clonan su WhatsApp para estafarlos

Compartir

Varios formoseños fueron afectados por una nueva modalidad de delito donde mediante diversos engaños, delincuentes sustraen la clave de seguridad de la cuenta de WhatsApp. Una vez que ésta es entregada por el usuario, clonan su identidad y acceden a todos sus contactos para luego pedir dinero a conocidos o familiares con diversas excusas.

Una mujer contó a este medio que en las últimas semanas vivió una jornada desesperante cuando se dio cuenta de que un extraño había clonado su número de WhatsApp y había tomado control de sus redes sociales, utilizando su número, su nombre y su foto de perfil el estafador intentó convencer a sus contactos que necesitaba de manera urgente que le transfieran dinero a su cuenta.

Por lo que rápidamente al conocer lo que estaba sucediendo por un familiar que alertó la situación ya que al mismo le pareció algo raro, posteo en sus cuentas de Facebook para aclarar que no fue ella y que están haciendo movimientos extraños en sus cuentas de WhatsApp.

A su vez una joven dijo, «me salve de que me estafen, una conocida me mando mensaje y me dijo necesito por favor que le prestes plata porque se le había congelado la cuenta y necesitaba girar donde me pasó un CBU, donde en esos momentos no tenía acceso, y me salve porque al rato vi que realizó una publicación en las redes donde contaba que le habían clonado su celular y que nadie envíen dinero a la cuenta que le dicen».

Por otro lado, un profesor contó un hecho similar, «no sé cómo hicieron pero ingresaron a mi celular y comenzaron a enviar mensajes a las últimas personas con las que estuve en contacto y a los grupos de trabajo pidiéndole dinero».

«La verdad que estoy asombrado, tiene que haber un lugar para denunciar esta situación, porque muchos de mis conocidos accedieron y transfirieron el dinero a una cuenta que no sabemos de quién es, esto es un delito», sostuvo.

También denunciaron que desde las redes sociales llegan mensajes de conocidos ofreciendo la venta de la divisa norteamericana.

«Me avisaron que estaban utilizando mis datos, mi nombre, mi foto de perfil, para convencer a mis contactos de teléfono que estaba vendiendo dólares y les pedía el CBU para hacer la trasferencia», contó otra de las personas que fue víctimas de este «modus operandi».

Señaló que pudo evitar la estafa porque rápidamente «comencé a través de las redes sociales a avisar a todos mis contactos, que no había cambiado mi número de teléfono y que no estaba ofreciendo dólares».

«Hay que tener mucho cuidado, y estar en alerta, porque te agarra sorprendido y cualquiera puede caer, y por más que se realice la denuncia, el dinero no te lo devuelven más», expresó.

Los usuarios que sospechen que su cuenta de WhatsApp ha sido hackeada deben:

Iniciar sesión en WhatsApp con su número de teléfono y verificarlo ingresando el código que reciben por SMS. Esto cerrará la sesión de otros usuarios y devolverá al propietario el control de su cuenta;

Hablar con sus contactos a través de otros canales, informarles de su sospecha y decirles que ignoren los mensajes que pueden enviarse a través de su cuenta hasta que se resuelva el problema;

Si un usuario percibe que se enfrenta a un fraude, debe dejar de interactuar con la persona de inmediato y denunciarlo a las autoridades locales.

