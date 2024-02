Almirón desmintió a un futbolista de Boca tras unas declaraciones sobre la final de la Libertadores

Jorge Almirón, flamante entrenador de Colo Colo de Chile, habló por primera vez de su paso en Boca Juniors desde que renunció tras la derrota en la final de la Libertadores frente a Fluminense a fines del año pasado. Desmintió a Bruno Valdez, quien había dicho que el DT lo quiso poner de 9 en el Maracaná, aseguró que llegaron a esa instancia de la Copa gracias a Edinson Cavani, dio detalles de cómo lo llamó Juan Román Riquelme para dirigir y argumentó por qué se marchó del Xeneize. “No hablé antes por el cierre de torneo, las elecciones y que había muchas cosas importantes por jugar”, aclaró.

BRUNO VALDEZ. “La gente que me conoce sabe que no es verdad, no existe, no pasó así. No tengo nada que explicar. A Bruno le tocó entrar en un momento importante y había pateado un penal contra Palmeiras y lo convirtió. Lo que habla de que todos estaban muy concentrados y compenetrados. Cuando les tocó jugar, cumplieron. Los penales los hicieron. No tengo otra cosa que decir”.

EDINSON CAVANI. “Gracias a Cavani llegamos a la final de la Libertadores. Porque se ensambló. Por todo lo que generó en el plantel y el equipo. Trabajó más de lo que le correspondía. Físicamente está impecable. Cubría lugares a los que en algún momento un compañero no retrocedía y trabajó para el equipo. El cuerpo técnico y sus compañeros lo veían. Hizo crecer a todos. Hizo mejor a Merentiel, a los volantes y los centrales se sentían fuertes porque estaban respaldados por un jugador de su jerarquía, que para los rivales representa otra cosa. Puedo hablar maravillas de él. Como profesional, como persona y líder de grupo. Chiquito (Romero), Rojo, Cavani y todos los que estaban ahí fueron muy importantes”.

“Tal vez se lo castiga mucho, pero el hincha tiene que estar muy contento y aprovechar que un jugador de su jerarquía está vistiendo su camiseta. Son jugadores que se van a despertar y, cuando hagan un gol, se les abrirá el arco seguramente”.

EL LLAMADO DE RIQUELME PARA DIRIGIR. “Estoy agradecido con la oportunidad que me dio Román. Un día me llamó inesperadamente y me ofreció dirigir al equipo. Voy a estar eternamente agradecido. Con el Consejo se habla de fútbol, es sentido común. Es gente con bases y experiencia. Fue muy fácil el trato. Cordial. Como entrenador y empleado del club, un intercambio de opiniones como pasa en cualquier lado. Llegar a una final de Copa Libertadores no es fácil, después no se dio seguir, pero la experiencia fue espectacular y lo haría mil veces”.

POR QUÉ SE FUE DE BOCA. “Uno nunca quiere irse de un club tan grande, pero hay que tomar decisiones en la vida y yo soy de tomar decisiones. Cuando estoy en un lugar, hablo y me pongo de acuerdo o no; después, tomo decisiones. No tengo que explicar nada. Cuando me voy, lo que sigue. Estoy enfocado totalmente en el club donde estoy, contento con este proceso. Las decisiones que uno tiene que tomar en la vida las hablo con la gente que lo tengo que hablar”.

FRANK FABRA. “Es un jugador de jerarquía que está acostumbrado a este tipo de presiones. Es un momento difícil, pero la única manera de revertirlo es jugando y mostrando su jerarquía. Debe ser duro para Fabra (que lo critiquen) después de tanto tiempo en el club, pero tiene calidad y con el correr del tiempo lo demostrará. No me quedó resentimiento (por su expulsión en la final de la Copa), entiendo cómo es el juego, el fútbol. Fui futbolista y errores cometimos todos. Este es un club grande y quedás marcado”.

DARÍO BENEDETTO. “Me parece bien lo que dijo, resalta la labor del entrenador que se hizo cargo en ese momento y que le da posibilidades a todos. Es genial que haya armonía, parte de eso es competir a cualquier equipo. Darío tiene muchísima jerarquía, está preparado para cualquier momento. Conseguir la cantidad de goles que tiene siempre es respetable. Aparte de la calidad que tiene. Seguramente tendrá su momento para recordar el cariño de la gente, que está latente, y va a demostrar como Cavani, Merentiel y Langoni, al que no lo pude tener”.

VALENTÍN BARCO. “Tomé la decisión de ponerlo cuando Fabra estaba lesionado. Lo fui a ver en la semana en un entrenamiento y ya jugó. Debutó contra Pereira, que tenía línea de 5, entonces contaba con mayor libertad porque no había un extremo que lo atacara. Levantó al equipo. Las energías son difíciles de explicar en una cancha, pero se generan. Ese día se ganó el cariño de la gente, los compañeros y nosotros. Por algo lo ha llevado (Brighton), tiene calidad. Esa gente hace seguimientos y son muchos detalles los que ven. Ojalá le vaya bien, lo voy a estar viendo seguro, es un buen chico”.

EL ANÁLISIS SOBRE SU PASO POR BOCA. “El equipo se pudo poner de pie rápido y mostró solidez, más allá de que se castigó que no pudo ganar, mereció ganar (en la Libertadores). Jugamos contra equipos grandes. No escuchaba las críticas, pero te llegan. El periodismo no estaba de acuerdo porque el equipo empataba y no se resaltaba que no nos generaban situaciones y era sólido. Ningún equipo nos dominó, eso lo sabíamos en el seno del plantel. Sabemos lo que representa la Libertadores en Boca, nos faltó muy poquito. Estaríamos hablando de otra cosa si al minuto 88 la de Merentiel entraba. Boca para mí fue una buena enseñanza”.

LOS SUPERCLÁSICOS QUE DIRIGIÓ Y EL QUE SE JUGARÁ ESTE DOMINGO. “Veníamos con muchas lesiones y el del Monumental se definió en la última jugada con un penal dudoso. Después en cancha de Boca también hubo dudas. Esos partidos te marcan. Tomé la decisión de preservar jugadores porque jugábamos por la Copa con Palmeiras. Es un riesgo, hay poco tiempo de recuperación”.