Alquileres: las subas que se debían dar durante el congelamiento se pagarán en cuotas desde octubre

La licenciada María del Carmen Vega, presidenta de la Cámara de Inmobiliarios de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el DNU fue publicado el lunes donde el gobierno nacional establece ciertas pautas respecto al pago de alquileres, beneficiando a los inquilinos y congelando los valores de las cuotas durante 180 días.

«Lo que el gobierno realiza congelando los precios de los alquileres por 180 días es venir a ayudar de alguna manera en la economía de los inquilinos que encuadran dentro de estas medidas porque no todos están dentro de estas medidas decretadas por el DNU del Presidente de la nación. Quienes entran son aquellos inquilinos que tienen un alquiler como única vivienda donde residen con su familia, si un inquilino tiene más de una vivienda que utiliza como residencia familiar no va a estar encuadrado dentro de estas medidas y tampoco aquellos que tengan locales comerciales con franquicias o con sucursales, tienen que tener un solo local comercial donde tengan su actividad principal o lo que sea pero debe ser un solo local comercial, si tiene más de uno ya no ingresa en estas medidas», explicó.

«Van a estar congelados los alquileres por 180 días tal cual lo refleja este decreto y todos esos incrementos que debió tener en este lapso de tiempo de congelamiento se va a prorratear a partir del 1 de octubre donde vamos a tener que sentarnos y renegociar ese incremento que no se dio por estas congelados, se congelan pero no se dejan de pagar, se deben pagar normalmente como venían haciéndolo, no se deja de pagar, simplemente se congela el alquiler a todos aquellos inquilinos que encuadren dentro de estas medidas y que deben abonar el alquiler, en este caso en el mes de abril ya que el último mes que se pagó el de marzo, ese mes que pagó en marzo es el que va a quedar congelado por 180 días», señaló.

Asimismo aclaró que «la gente debe seguir pagando, por ejemplo tenemos muchos inquilinos que están en relación de dependencia ya sea en la administración pública provincial, en la nacional, también en la parte privada y que van a empezar a cobrar estos días, ellos cobran los sueldos en tiempo y forma y de la misma forma tienen que asumir sus obligaciones mensuales respecto a los alquileres».

«Esto va a afectar realmente a aquellos trabajadores independientes, monotributistas, que no están en relación de dependencia y que ven afectada su actividad por no poder realizarla completamente», manifestó Vega.

En cuanto a la diferencia que el inquilino debe pagar más adelante por todos los meses donde la cuota estuvo congelada, indicó que «el pago de eso so se va a pactar entre las partes, habrá inquilinos que podrán pagar en 3 cuotas, otros en 6, en 12 cuotas, ahí viene una renegociación».

De la misma forma señaló que «no se puede aplicar interés en el prorrateo, pero con los pagos fuera de término de los alquileres sí van a tener intereses y creo que está dentro del DNU la tasa de interés, no estoy muy bien informada porque esto es muy reciente pero si pagan dentro de dos o tres meses el alquiler sí van a tener interés esos pagos fuera de término».

Respecto a si un inquilino quiere pagar el valor de su alquiler de este mes con el aumento que iba a tener para evitar más adelante pagar todo junto, explicó que «en todo contrato es ley lo que las partes pactan dentro de ese contrato, quien no quisiera que más adelante se vea afectado el monto de su alquiler porque se va a hacer un prorrateo, seguramente se va a hacer algún escrito donde el inquilino declara que quiere pagar tal cual está su contrato, se trata de contratos vigentes desde hace tiempo, hay salvedades y hay remedios legales para esto también».

También habló sobre la gran cantidad de estudiantes del interior que vienen a Formosa y que no pueden ir a clases ni volverse a sus localidades, «hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de consulta pero generalmente en cuanto a los estudiantes ellos ya se están radicando a fines de enero o principio de febrero porque los cursillos en las universidades comienzan en febrero, para esa fecha ellos ya están radicados acá, ahora se ven afectados al no tener clases, sé de otras universidades, no de la UNaF, que tienen aula virtual y allí pueden ingresar a sus clases».

«Nosotros no estamos teniendo juicio por desalojo anteriores a este DNU, pero si vemos que se da en algún caso no se va a poder realizar dado este decreto, yo pienso que los inquilinos van a seguir cumpliendo normalmente los pagos de sus alquileres porque no ven afectado sus salarios, en esta provincia en ese aspecto están normalizados los salarios mes a mes, no creo que el inquilino tenga que incumplir», manifestó.

Para finalizar se refirió a qué opinan los propietarios ante toda esta situación y contó que «hasta que no hemos tenido la letra clara como hicimos siempre ellos estaban preocupados, hay muchos propietarios en los que sus ingresos son sus alquileres entonces les traía bastante preocupación esto pero creo que no vamos a ver afectados porque al menos todos aquellos que son de la repartición pública provincial y nacional van a poder pagar, quizás lo van a hacer con mayor posterioridad del 1 al 10 la parte privada, pero o sino no veo motivos para que dejen de cumplir con los pagos».