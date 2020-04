Amal y George Clooney donan más de un millón de dólares para luchar contra el coronavirus

Compartir

Amal y George Clooney se sumaron a la lista de grandes personalidades de Hollywood que han realizado importantes donaciones personales para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19.

El actor y la abogada han donado más de USD 1 millón para diversas organizaciones, tal y como ha anunciado el portal de noticias Deadline. Dos de las instituciones que se beneficiarán de estas ayudas son The Motion Picture and Television, de la que George Clooney es miembro de la junta y que ofrece ayuda a personas del mundo del cine y la televisión con recursos limitados, y de SAG-AFTRA Fund, que brinda asistencia financiera a artistas de Los Ángeles.

Los Clooney también se han proporcionado USD 300.000 adicionales a tres organizaciones benéficas internacionales: el Banco de Alimentos del Líbano, a la región de Lombardía, Italia, donde el matrimonio tiene una mansión con vista al Lago di Como, y al Servicio Nacional de Salud (National Health Service) de Reino Unido.

El Fondo de Cine y Televisión proporciona asistencia financiera temporal para necesidades creadas o complicadas por la pandemia COVID-19. Ayuda con asuntos que incluyen seguro de salud, asistencia de salud mental, alquiler, alimentos y otros elementos esenciales.

En tanto, el fondo de ayuda COVID-19 de la Fundación SAG-AFTRA ayuda a cubrir las subvenciones de los miembros para primas de salud, alimentos, vivienda y gastos médicos.

El Banco de Alimentos del Líbano alimenta a los necesitados que no pueden trabajar, los ancianos, los discapacitados, las personas con enfermedades crónicas, las madres solteras y los huérfanos. El Fondo del Alcalde para Los Ángeles apoya el fondo COVID-19 de LA Emergency para ayudar a proporcionar cuidado de niños a los socorristas y trabajadores de la salud de la ciudad, ayudar a albergar a las personas sin hogar, alimentar a los ancianos y ofrecer asistencia financiera directa a los angelinos que han sido afectados.