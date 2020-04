Solalinde: «Quienes estamos al frente de cada organismo no podemos ser tibios»

Compartir

El intendente de Riacho He Hé, profesor Rubén Solalinde, brindó detalles sobre los trabajos realizados en la localidad en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19, a la vez que destacó el trabajo de los productores y productoras del PAIPPA, que continúan abasteciendo al Plan Alimentario Nutrir.

«Dotamos de nueva indumentaria al equipo de trabajo que pasa a retirar las cosechas de nuestros productores chacra por chacra, utilizan barbijos y se desinfectan los elementos que van a manipular para sus labores. Mantenemos la logística de ir casa por casa a buscar los productos, traerlos hasta el mercado municipal, embalarlos y posteriormente enviarlos”, explicó Solalinde.

Puso en valor que el sistema de recolección, envío y entrega, tiene un costo cero para el productor. La localidad cuenta además con el «Consorcio Paippero Riachense», el cual tiene una cuenta bancaria, legalmente constituida, en la que se depositan fondos y se efectúan los pagos a los paipperos por su cosecha a través de los ministerios de Economía y de la Comunidad.

«Consideramos que esto no es un gasto, sino una inversión para que el pequeño productor pueda recibir todo el valor del costo de su producto, ya que de lo contrario sería muy difícil para ellos con esta situación, si es que tienen que abonar el combustible de su chacra al mercado y a la capital. Siempre hemos trabajado así, pero sobre todo en este momento nos enorgullece tener este sistema funcionando y que las familias del Nutrir puedan seguir recibiendo sus productos frescos», destacó el jefe comunal.

Controles

En el marco de la emergencia ante el nuevo coronavirus, el intendente informó que se realizan controles permanentes en todos los accesos a la localidad, «Conformamos nuestro Comando de Emergencia, está integrado por los funcionarios municipales, el director del Hospital, el jefe de la Comisaría local, de vialidad, del Concejo Deliberante y por los distintos organismos; nos encontramos trabajando en conjunto y los controles son permanentes por parte del personal policial», afirmó Solalinde.

En este marco, puntualizó que sobre Ruta Provincial n°2, «cada vehículo que pasa es consultado por su permiso de circulación y es fumigado, verificamos que tenga todo en orden y en el caso de los camiones que ingresan con productos para los comercios son doblemente controlados y nos fijamos que cumplan con las normas sanitarias».

Sobre los precios máximos de referencia, establecidos por el Gobierno nacional, el jefe comunal manifestó que en Riacho He Hé «ya se venía trabajando con los controles de precios hace tiempo, habíamos recibido una tabla donde estaban estipulados los precios máximos y ahí también controlábamos si existían productos vencidos en las góndolas».

«Ahora intensificamos ese trabajo, entregamos un folleto a cada comerciante en la que le recordamos las normas de prevención, de higiene, que traten de evitar la aglomeración de personas. Quienes no cumplieron y no cumplan con las normas, sepan que actuaremos como corresponde ya que éstos son momentos en los cuales quienes estamos al frente de cada organismo no podemos ser tibios, no podemos dudar, simplemente tenemos que actuar en cumplimiento del deber», dijo con contundencia.

Para finalizar, Solalinde puso en relieve las decisiones del presidente Alberto Fernández, «tomó decisiones muy acordes a la situación, tenemos que cuidarnos entre todos y además de cuidar la salud, cuidar también la economía de cada una de las familias que asisten a realizar sus compras en estos momentos tan difíciles».

«Desde el Gobierno provincial ya se vienen implementando los precios sostenidos, los precios máximos desde antes que el presidente saque el DNU, a los que hablan de la economía les recuerdo lo que dijo el presidente; -una economía que cae, se puede levantar, pero una vida que se pierde ya no se recupera- ponemos siempre la vida por sobre todas las cosas», concluyó.