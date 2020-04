Cinthia Fernández deschavó el supuesto romance vintage de Martín Baclini con Rocío Robles: «Es una ex copada»

Compartir

Alejada de los medios e instalada en México, donde convive con el empresario y abogado Nazareno Marcollese (39), en Los Ángeles de la Mañana mencionaron a Rocío Robles (27) y Cinthia Fernández (31) contó un dato desconocido de su vida. “Es una ex de Martín Baclini (37), pero es una copada”.

La declaración de la panelista sorprendió a todos sus compañeros, quienes le pidieron que se explaye: “Yo me la he cruzado estando de novia y es una copada”. Luego, precisó cuándo se dio el supuesto romance entre Baclini y Robles, en épocas en que la modelo era parte del staff de bailarinas de ShowMatch: “Fue una semana después de que Martín estuvo (intentando salir) con Laurita”.

En ese punto, Mariana Brey puso la presunta relación en contexto: “Rocío es de Rosario como Martín”. Y Cinthia Fernández insistió en la buena onda de Rocío Robles, quien se sumó a la lista de “amigas” diosas y famosas de Martín Baclini, con Loly Antoniale, Luciana Salazar o ella misma.

En este contexto, Ciudad se comunicó con Rocío, quien desde México afirmó: “Gracias por consultarme. No conozco a Baclini, ni tengo nada para decir. No tengo idea por qué contaron eso y no me interesa participar de todo esto. Estoy totalmente alejada de todo el medio y tampoco tengo mucho para decir de mi vida privada”.