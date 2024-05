ANSES aprobó un retroactivo millonario para Alberto Fernández

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que dirige el abogado mileista Mariano De Los Heros, aprobó el trámite presentado por Alberto Fernández para acceder a una jubilación de privilegio, luego de un período de observación y consultas, por lo que el ex presidente cobrará un monto aproximado de $7 millones mensuales.

Pero la gestión de De los Heros, además, aceptó pagar al ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner “un retroactivo de unos 32 millones de pesos” por los cuatro meses, a contar desde diciembre, que no había cobrado ese pensión graciable para ex presidentes.

Se trata del expediente número 0240134826860261 al que este martes se le dio el alta y había tenido una revisión a principios de marzo.

El abogado especialista en temas previsionales Federico Despoulis denunció que “De los Heros obvió una resolución de la ANSES que todavía hoy esta vigente y que postergó el pago de retroactivos a ex presidentes y vicepresidentes” primero por la epidemia del Covid, y luego por la crisis económica y social.

Sucede que el sucesor de la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta, en la ANSES en diciembre 2023, Osvaldo Giordano prorrogó la vigencia de un decreto del mismo ex presidente Fernández había dispuesto.

El 26 de junio de 2020 la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dispuso “suspender mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260/20, el pago de los haberes retroactivos en el alta de las prestaciones otorgadas en los términos del artículo 1° de la Ley N° 24.018”.