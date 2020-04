México: Lucas Passerini trabaja con incertidumbre y en doble turno

Compartir

Lucas Passerini no es mucho de postear fotos, o desvelar en redes sociales cómo está viviendo la cuarentena, pero ESPN Digital habló con su representante Diego Braga, quien señaló que hay incertidumbre en el jugador por el tema salarial.

Al respecto, explicó Braga que Cruz Azul todavía no ha definido cómo manejará los sueldos de su plantel debido a la pandemia del coronavirus. “Lucas está trabajando con el preparador físico de Cruz Azul, lo hacen por zoom (sistema de videoconferencias), con un grupo de 15. Él está entrenando a doble sesión”.

Señaló que Lucas Passerini permanece encerrado en su casa en México, acompañado por su novia Lucila Vit.

“Tiene incertidumbre, pero esto es mundial, son cosas que no dependen de él”, añadió Braga.

“Así que ahora está haciendo lo que depende de él, que es entrenar, alimentarse bien y bueno, esperando a ver qué decisiones se toman y con la incertidumbre que estamos todos”. Por lo demás, explicó que Passerini «está tranquilo, él de por sí es tranquilo, y esperando a que pase esta locura que le toca pasar al mundo, de la mejor forma”.

El futbol paró el domingo 15 de marzo, una vez que terminó la jornada 10 del torneo de Clausura 2020 de Liga MX, como medida precautoria contra el contagio de COVID-19: con el correr de dicho fin de semana fue aumentando la seguridad e incluso se suspendió la asistencia de público luego de dos partidos con fanáticos en las gradas.