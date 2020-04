Marcelo Tinelli anunció que se posterga el inicio de ShowMatch: «Falta muy poquito para volver a vernos»

Compartir

Finalmente, este jueves Marcelo Tinelli junto a las autoridades de El Trece decidieron postergar hasta el mes de mayo el inicio de la nueva temporada de ShowMatch anunciada desde principio de este año para el 27 de abril.

En una publicación desde sus redes sociales, el conductor escribió: “Al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril, hemos decidido junto a las autoridades de @eltreceoficial postergar el inicio de @ShowMatch para la primera quincena de mayo. Falta muy poquito para volver a vernos”.

Según pudo saber Teleshow, la idea es que el show de Marcelo Tinelli coincida con la reaparición en pantalla de Separadas, la única ficción nacional que también salió de la pantalla debido a que no pudieron continuar con las grabaciones por la pandemia. La fecha estimada, todavía no definida, para volver al aire sería entre el 4 y el 11 de mayo.

Los rumores sobre la suspensión del show televisivo sonaban fuerte desde los últimos días y uno de los principales motivos era el “aislamiento social obligatorio” por coronavirus, una medida que impide el aglomeramiento de gente. Y, en especial a las parejas que van a participar del certamen de baile.

En un primer momento, desde la producción del programa habían expresado que las emisiones del certamen de baile iban a ser sin público en el estudio. En cuanto al jurado compuesto por los jueces titulares (Ángel de Brito, Pampita, Flor Peña y Polino) y el BAR, estarán en La Corte, aunque los separará una distancia de un metro y medio.

Hasta el momento, hay 24 famosos confirmados para participar de la pista más famosa del país, quienes comenzaron los ensayos desde sus respectivas casas cumpliendo con la cuarentena. Ellos son: Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona, Anita Martínez, El Bicho Gómez, Cinthia Fernández, Martín Baclini, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, El Chino Maidana, Débora Plager, Las Trillizas de Oro, Gloria Carrá, Viviana Saccone, Alessandra Rampolla y Freddy Villarreal.

Este miércoles, Pablo El Chato Prada en el programa Hay que ver, por El Nueve, había anunciado una medida con respecto al inicio del certamen. “Lo que estamos evaluando es que no haya eliminados en la primera ronda, sino que se sumen los puntos para la segunda”, aseguró el productor estrella de LaFlia.

De esta manera, ShowMatch tendrá que esperar para su debut. Los televidentes tendrán que seguir esperando a Marcelo Tinelli, quien continúa en Esquel, cumpliendo con la cuarentena obligatoria junto a gran parte de su familia.