Villaggi se mostró «esperanzada» en que la Corte tomará una decisión sobre la reelección indefinida

Esta semana se conoció la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio 60 días de plazo al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y también a la fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, para que formulen un descargo sobre la reelección indefinida del mandatario. En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial Agostina Villaggi, una de las personas que hizo dicha presentación, se mostró sorprendida ante la actitud de la Corte y dijo que “nos llena de esperanza nuevamente”.

“La verdad es que nos sorprendió la actitud de la Corte Suprema de decidir correr traslado a un pedido que venimos haciendo todos los meses”, comenzó diciendo la legisladora y añadió que la última vez que presentaron el escrito fue hace 20 días.

“La noticia por supuesto que nos llena de esperanza de que la Corte va a tomar una decisión sobre el planteo que hemos hecho”, agregó.

Seguidamente consultada sobre qué debe hacer la provincia ahora, señaló: “lo que debe hacer es responder la acción de amparo donde nosotros solicitamos que se declare inconstitucional al artículo 132. Lo que debería hacer la provincia es argumentar en contra de lo que nosotros decimos, tienen que explicar porqué rechazan nuestro planteo de inconstitucionalidad y porqué sostienen que el Artículo en cuestión no es inconstitucional con respecto a la Constitución Nacional. Una vez que estén los argumentos tiene que dictaminar el Procurador de la Nación y luego hará lo suyo la Corte Suprema”.

“La Corte siempre tiene dos caminos: uno es dejar el expediente dormido y no moverlo; y el otro es correr traslado donde tiene la obligación de dar un fallo. Lo que no tenemos es el plazo en cual debe expedirse sobre el planteo”, continuó explicando Villaggi.

“Nosotros entendemos que la reelección indefinida lesiona otros derechos constitucionales y la Corte tiene como obligación ser garante de la Constitución. Entendemos que hay una violación al principio de igualdad y también a artículos de pactos internacionales de derechos humanos y políticos que hoy integran nuestra Constitución Nacional”, cerró diciendo la diputada.