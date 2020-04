Ameal contó cuáles serán los pasos a seguir en Boca para manejar la economía del club

Compartir

Después de varios días el presidente de Boca tomó la palabra en Radio La Red y aclaró algunas cuestiones vinculadas al plano institucional. Cómo continúa el diálogo con el plantel profesional para el pago de los haberes, los compromisos con los otros empleados del club y también con los socios, que hasta ahora están respondiendo satisfactoriamente con el pago de las cuotas más allá de la ausencia de fútbol.

Jorge Amor Ameal explicó que hay personal trabajando ad honorem llamando a los socios y dando un panorama de la situación actual. “Hay que respetar al trabajador y al jugador, a todos los profesionales que trabajan con nosotros. Y hacer un esfuerzo para poderlo lograr”, expresó el directivo, que detalló que hay unos 400 empleados a disposición de la entidad azul y oro y que por el momento el monto de la cuota social se mantuvo.

La situación será reevaluada el 15 de mayo, fecha en que los dirigentes de Boca entienden que tendrán más detalles sobre el futuro deportivo del equipo y las medidas que proyectará el gobierno nacional respecto a la pandemia por el coronavirus (entre el 10/5 y 15/5 se registraría el pico de contagiados). Aguardarán entonces unos 25 días para saber si los socios mantienen su postura con el pago de la cuota social.

Allí lanzarán múltiples beneficios para la masa societaria con el aporte de sponsors, aunque aclaró que algunos de los auspiciantes mantienen deudas o pidieron planes de pago, por lo que el presupuesto se trabaja “día a día”.

En cuanto a la materia futbolística, Ameal apuntó: “El plantel está tranquilo y tiene que volver a trabajar de la misma manera, con la misma alegría que había terminado el campeonato. La Superliga nos potenció y nos vino muy bien, lástima que en el mejor momento se cortó. Pero la salud es lo primero”.

Al mismo tiempo aseguró que el proyecto de Bombonera 360 seguirá adelante pese a que la importante suba del dólar complica el panorama y que también continúan llevando a cabo la auditoría en la que expondrán la tarea realizada por la gestión anterior.

“Nosotros mantenemos la idea de que el fútbol en Argentina sea con un campeonato de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios. ¿Un campeonato de 30 equipos qué resuelve? La verdad que no lo entiendo. La parte económica no es menor: no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30, es matemático”, afirmó además el mandatario boquense, que blanqueó que de forma privada Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, coincidió con su postura.