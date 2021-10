Ana Rosenfeld se refirió a la disputa millonaria entre Wanda Nara y Maxi López

Compartir

A través de un comunicado, la abogada de la empresaria aseguró que los papás de Valentino, Constantino y Benedicto buscan terminar con sus conflictos.

Desde que se separaron en el 2013, Wanda Nara y Maxi López, papás de Valentino, Constantino y Benedicto, mantienen constantemente contiendas judiciales en Argentina y en Italia por diferentes motivos: el régimen de visitas, la cuota alimentaria y prohibiciones de hablar con los medios. En los últimos días trascendió que la empresaria debía pagarle a su ex marido “tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos” por no respetar el bozal legal que él le había impuesto para evitar que ella hablara públicamente de él.

Sin embargo, parece que el pedido de divorcio de la rubia a Mauro Icardi luego de que le encontrara mensajes con la China Suárez y la ayuda que le brindo su ex por estos días cuidando a los hijos que tienen en común y a las nenas de ella y el delantero del PSG sirvieron para acercar posiciones y ponerle fin de una vez por todas a sus peleas judiciales.

“Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”, cerró Ana Rosenfeld un comunicado que envió a Teleshow.

En el texto, la abogada además refiere a la información que asegura que su clienta debe abonarle dinero a su ex: “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber -supuestamente- violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto”.

Además aclaró que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Por su parte, el Tribunal de Familia Nro. 5 de San Isidro nunca dio traslado de las hipotéticas transgresiones”, agregó la letrada.

En diálogo con Teleshow Andrés Beccar Varela, abogado de Maxi había explicado: “Cuando comenzó el conflicto en el 2013 pedimos una medida autosatisfactiva llamada vulgarmente ‘bozal legal’ en virtud de la cual se le prohibía a Wanda exponer en los medios y en las redes sociales cuestiones vinculadas con el conflictivo divorcio para preservar a los hijos”.

“Se le puso una multa bajo procedimiento general de infracción de 50 mil dólares por cada infracción. La medida iba contra Wanda para que ella se abstuviera y también se abstuviera a través de interpósitas personas. No obstante, más allá de la resolución, ella no dejó pasar momento u oportunidad de exponer el conflicto en los distintos medios. Hubo varias infracciones, muchas, y acreditarlas era bastante complejo y llevaba mucho tiempo pero finalmente pudimos acreditar tres con pruebas, aunque hubo muchas más”, agregó el abogado.

Así, confirmó que fueron ciertas declaraciones de Ana Rosenfeld sobre le divorcio las que pudieron usar para comprobar a la Justicia que no se había respetado el solicitado bozal legal: “Habló de las cuestiones que no tenía que hablar y se ordenó que las tenía que pagar Wanda Nara”.

El proceso judicial tras la iniciativa de López fue apelado por Wanda Nara inicialmente en la Cámara de San Isidro, después por la Suprema Corte, ambos denegados, y luego por la Corte que les rechazó también el recurso extraordinario. Sin embargo, como última instancia, la madre de los tres hijos del jugador acudió como “recurso de queja” a la Corte, pero tampoco dio lugar al reclamo dejando como fallo definitivo e inamovible el pedido de Maxi. De esta manera, la actual mujer de Mauro Icardi deberá pagar esas tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos, según la información brindada por Beccar Varela.

Con sus conflictos judiciales a un lado según dijo Rosenfeld, Wanda y Maxi comenzaron a encontrar las armonía que necesitaban. Esta semana mientras ella decidía su futuro con su marido él se trasladó a París y se instaló en un departamento que alquiló con su mujer para estar cerca de sus hijos y también se ofreció a cuidar a Francesca e Isabella, cosa que hizo el lunes, para que su ez e Icardi pudieran hablar y resolver tranquilos su situación.

