Angelini ratificó que el PRO seguirá acompañando al Gobierno pero sin «fusión»

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, expresó este martes que «hay un claro acompañamiento» de su partido al Gobierno nacional, que su espacio «no está pidiendo cargos» sino que hay dirigentes que están «a disposición en el caso de que el presidente Javier Milei los necesite» pero remarcó que por el momento no hay «cogobierno, interbloque o fusión» prevista con La Libertad Avanza.

«Se habla de cogobierno, un interbloque o fusión. Todavía en ese sentido no ha habido nada. Sí hay un claro acompañamiento del PRO al gobierno de Milei», dijo Angelini en diálogo con radio Futurock.

El exdiputado del PRO por Santa Fe remarcó que ese partido tiene «afinidad» y «coincidencia» con el oficialismo en que el «rumbo que debe tomar el país» es el del «equilibrio fiscal» y resaltó que sus dirigentes no están «pidiendo cargos».

«Nosotros no estamos pidiendo cargos. Sí creemos que hay gente del PRO que tiene experiencia en gestión del gobierno de 2015 a 2019. Esas personas están a disposición en el caso de que el presidente Milei las necesite, pero bajo ningún punto de vista Mauricio Macri o Patricia Bullrich están jugando a ver qué lugares dan y de esa manera se apoya más o menos», detalló.

En ese sentido, subrayó: «Nuestro apoyo ya está y es independiente de qué vaya a pasar».

Angelini avaló la posible postulación del exmandatario Macri -que ya regresó de sus vacaciones en el sur del país- para presidir nuevamente el PRO al destacar que le dará «nitidez» al partido.

«Y para que no haya duda de cuál es el rumbo que debe tomar el partido y apoyar el que debe tomar el país, actualmente con la presidencia de Milei», evaluó.

Angelini también se refirió a las diferencias al interior de su partido, que tiene al exprescandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta como el líder del ala más moderada del espacio, aunque posee un magro poder político al no ejercer cargos.

«Horacio, con esto del consenso, del 70% y demás, los argentinos no eligieron ese camino. ¿Sería el ideal? Sí, pero también hay que trabajar sobre lo posible, no lo ideal», apuntó.

En cuanto a Juntos por el Cambio, un frente ya extinto en el Congreso y que sólo representa a un grupo de 10 gobernadores, Angelini sostuvo que «los argentinos no le creyeron» a la coalición en las elecciones.

«Sin lugar a dudas los argentinos vieron que no teníamos dentro de Juntos por el Cambio esa nitidez que sí le vieron a Milei», explicó.

Consultado por la situación social y económica, el vicepresidente del PRO consideró que «va a ser un año muy malo para todos los argentinos» pero agregó que «si gobernara Sergio Massa pasaría exactamente lo mismo con la pobreza», porque es parte de «la responsabilidad de quienes gobernaron 16 de los últimos 20 años».

«Hay que estar atento desde las áreas sociales para asistir a quienes realmente les cueste llegar a fin de mes», afirmó.