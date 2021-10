Aníbal Gómez: «El candidato opositor no debería volver a jugar con la vida de los formoseños»

Compartir

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Dr. Aníbal Gómez, lamentó que nuevamente dirigentes opositores le mientan “lisa y llanamente a la ciudadanía con el solo objetivo de sacar algún rédito político que no logran con propuestas porque cada vez es más evidente que solo hay objetivos individuales sin interesar los medios que valen para lograrlo».

El funcionario de la cartera de salud rechazó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) de esta manera las afirmaciones que el candidato a diputado nacional por la alianza radical-PRO, Fernando Carbajal, realizara respecto a que el hospital de Laguna Blanca estaría abandonado y vacío.

“En su afán de ganar algún voto en base a mentira, el candidato radical también queda en evidencia sobre su desconocimiento de la provincia que intenta representar, porque si conociera el interior sabría que el Hospital Distrital de Laguna Blanca está totalmente equipado y fue utilizado durante la pandemia para atender a los formoseños», aseguró Gómez y amplió afirmando que “con los números bajos de casos en toda la provincia por la acertada política de vacunación definida por el gobernador Gildo Insfrán ahora el hospital será inaugurado formalmente para lo que realmente fue construido que es ser cabecera de esa zona”.

“Es increíble que después de haber provocado un desastre sanitario con sus fallos judiciales que costaron la vida de cientos de formoseños, este candidato que desconoce el interior de la provincia quiera posicionarse en base a mentiras y falsas acusaciones. Si ya no contribuyó a cuidar la vida de los formoseños, lo menos que podría hacer el ex juez sería ser respetuoso con todos los formoseños y no volver a jugar con la salud de los que realmente amamos y elegimos Formosa para vivir y no estar solamente de paso», finalizó diciendo el ministro Aníbal Gómez.

