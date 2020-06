ANSES paga IFE: quiénes y cuándo cobrarán el refuerzo

Compartir

La primera ronda de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) concluyó este miércoles y a partir del próximo lunes ANSES comenzará a pagar el refuerzo, que será nuevamente de $10.000.

El próximo lunes se iniciará la segunda ronda del IFE para los casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, en un período de entre 4 a 5 semanas, a través de las cuales se buscará también generar una cuenta bancaria para los beneficiarios que aún no la tienen.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), María Fernanda Raverta, dio a conocer este lunes los detalles respecto a la metodología y al cronograma de pago del segundo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El objetivo del Gobierno es llegar nuevamente a los 8.3 millones inscriptos en un período de un mes y medio que comenzará este 8 de junio.

En conferencia de prensa junto al secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D´Alessandro, Raverta sostuvo que debido a las complicaciones que generó la pandemia del coronavirus, el Gobierno optó por ampliar la medida que en principio tenía como objetivo efectuarse por única vez. “El IFE tenía previsto ser por única vez y ahora se anuncia que se volverá a pagar debido a la situación que estamos viviendo”, señaló la funcionaria.

¿Cuando comenzará ANSES a pagar la segunda cuota del IFE?

La primera cuota comenzará a abonarse el 8 de junio. Según confirmó Raverta, primero comenzarán con el pago de quienes además del IFE cobren la Asignación Universal por Hijo. Luego, el cronograma estipula que cobren quienes tienen CBU y lo pueden recibir en sus cuentas. En tanto que en último lugar, recibirán el pago según DNI aquellos que no tienen CBU y deban hacerlo por cajero automático o Correo Argentino. Además de recibir el IFE, este último grupo tendrá la posibilidad de tramitar un CBU, dijo la funcionaria, “para que los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta emergencia sino que quedan bancarizados para que después de este momento puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos”.

¿Cómo se efectuará el pago?

Continuando con la metodología aplicada hasta ahora, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) recibirán el pago según fecha de acuerdo a la última cifra de su DNI. Si bien por el momento no difundieron un calendario preciso día por día, lo mismo se hará en las próximas horas. Sin embargo, ante cualquier duda, es recomendable ingresar aquí y colocar el DNI para saber fecha y lugar de cobro.

¿Quiénes cobrarán el refuerzo del IFE?

Las 8.3 millones de personas que recibieron el pago del primer Ingreso Familiar de Emergencia serán beneficiarios del segundo cobro. Según explicó ANSES, hubo un total de 13 millones de inscriptos desde el primer llamado y en base a ellos se redujo la base final a los más de ocho millones que actualmente integran el grupo beneficiario.

¿Los beneficiarios deben inscribirse nuevamente?

No será necesario que los beneficiarios realicen nuevamente el trámite de inscripción ya que ANSES cuenta con la información provista durante la primera etapa. De esta manera, los 8.300.000 que recibieron el primer pago, estarán habilitados automáticamente a cobrar el segundo pago.

¿Cuánto durará el período de pago?

La titular de ANSES informó que estipulan que dure entre cuatro y cinco semanas. Comenzará el 8 de junio y tiene previsto finalizar el 6 de julio. “Nuestra idea es simplificar el cronograma. Durará entre cuatro y cinco semanas y queremos que sea prolijo para que no se agolpe gente en la calle. La misión es hacerlo paulatino y ordenado”, dijo.

¿Si no puedo cobrarlo en la fecha estipulada, habrá una nueva fecha?

Sí. El organismo dio a conocer que habrá un nuevo período para aquellos que no puedan acercarse a cobrar el beneficio en la fecha que les correspondiese. “Hay un remanente para quienes no pudiesen ir a cobrar el día que le tocaba. Eso está contemplado”, dijo la titular de ANSES.

¿Habrá un tercer pago?

Si bien la funcionaria no desestimó que se avance en un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sostuvo que por el momento el foco está puesto en gestionar el cobro de esta nueva etapa. “Aún no podemos confirmar lo del tercer pago porque este gobierno va analizando cada etapa de la pandemia. Por ahora estamos abocados al segundo pago”, consignó.