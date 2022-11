Ante la escalada del precio del combustible: remiseros solicitan una actualización en las tarifas

Compartir

Linkedin Print

Las tarifas han quedado desfasadas luego de que los combustibles aumentan 5 veces durante este año y este es el motivo principal por el que remiseros de la ciudad piden que sean actualizadas. «Ojalá que se revierta la situación», manifestó un remisero al Grupo de Medios TVO.

«La verdad que es hora ya de que se apresure el trámite, primero y principal porque ya aumento la nafta 5 veces, sin contar los repuestos y las cubiertas. No se que están esperando, no nos dan bolilla. Hubo reuniones en el Concejo Deliberante y en otros lados y no hay nada claro todavía», agregó el trabajador.

Actualmente el cuadro tarifario para el servicio de taxis y remises en la ciudad es de $110 la bajada de bandera durante el día y $120 durante la noche, mientras que los 100 metros de recorrido cuestan $5 y $7 según estos horarios respectivos.

«Esto nos está perjudicando día a día, el que no tiene un sueldo extra realmente está mal. Necesitamos realmente que se pongan las pilas esta gente y que pongan la tarifa como corresponde», opinó al respecto otro remisero.

En concreto este sector del transporte de pasajeros en la ciudad, presentó un pedido de actualización de tarifas entre el 4° y 5° aumento de combustibles a nivel nacional, pero hasta el momento no hay definiciones por parte de las autoridades del Concejo Deliberante.

En este aspecto, otro trabajador del volante reclamó que «los repuestos están carísimos todos y con las calles, que están hechas un desastre, se rompe el auto». «Al subir el combustible sube todo y se va más caro, el que tiene auto propio se maneja más o menos pero para el que alquila el auto, todo es más complicado», añadió.

Pese a que un aumento en las tarifas podría disminuir la cantidad de personas que optan por este servicio, ante la consulta, algunos remiseros indicaron que es una situación que se daría «hasta que se vayan adaptando nuevamente» a los precios.

«La diferencia entre el remis y el pasaje de colectivo es caro, pero no podemos cobrar menos porque nos perjudica a nosotros. Ojalá que se revierta la situación; en cierta forma porque mucha gente ya no va a tomar más remis hasta que se vayan adaptando nuevamente», completó el hombre.

Compartir

Linkedin Print