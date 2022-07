Compartir

Linkedin Print

egún Page Six, Anya Taylor-Joy y su novio, Malcolm McRae se habrían casado en una ceremonia íntima y privada. El casamiento se habría llevado a cabo en Estados Unidos, antes de que Anya tuviera que emprender un nuevo viaje a Australia para continuar con la filmación de Furiosa, la precuela de Mad Max. La ceremonia se habría celebrado de forma secreta, pero la pareja estaría planteándose celebrar una boda más grande y con más invitados una vez que ella termine su rodaje y pueda volver a Estados Unidos.

El mes pasado, los rumores de compromiso entre la actriz y el músico, un año mayor que ella, comenzaron después que Anya luciera un anillo de diamantes en el dedo anular. Sin embargo, ellos no confirmaron la noticia y el representante de la joven no dio declaraciones al respecto.

Parece que es temporada de bodas secretas. Hace solo dos días Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron a la prensa del mundo casándose sin previo aviso en Las Vegas.

¿Quién es Malcolm, el

novio de Anya Taylor-Joy?

Malcolm McRae es un músico norteamericano de 27 años, oriundo de Alabama. El novio de Anya es el líder una banda emergente llamada More. También incursionó en la actuación, en cortometrajes independientes.

El perfil bajo de la pareja

Anya y Malcolm iniciaron su relación hace menos de un año y resguardaron su vínculo con discreción. Si bien compartieron eventos con mucha exposición y tuvieron algunas apariciones juntos en alfombras rojas, la pareja siempre mantuvo un bajo perfil respecto de su vida privada.

En 2018, Anya Taylor-Joy expresó en una entrevista con el diario inglés The Guardian la importancia que ella le da a limitar la exposición de sus relaciones. “Hay belleza en el anonimato, esa es la razón por la que somos actores. Jugamos a ser otras personas… Si pienso en que alguien esté interesado en mí, pienso que debería saber que soy una persona a la que le gusta proteger su privacidad”.

Taylor-Joy siempre se mostró firme y cuidadosa sobre su relación con McRae. Sin embargo, en la edición británica de Vogue, a principios de este año, la actriz se abrió un poco más de lo habitual y compartió algunas de las actividades que disfruta con su novio cuando están juntos en su casa. “Por fin encontré a alguien que es feliz sentándose a mi lado en silencio, mientras leo. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo y nos funciona muy bien”, comentó la actriz de Gambito de dama y Peaky Blinders, entre otros sucesos.

Compartir

Linkedin Print