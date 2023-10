“Apoyo el derecho y la autoridad moral de Monseñor Conejero de expresarse libremente sobre el ballotage”

Me preocupa los niveles de intolerancia que se están generando de frente al escenario de Ballotagge, parece ser que obligadamente todos deben alinearse por alguna de las dos opciones existentes en una concepción maniquea e intolerante de la política, en que el que opina de esta manera siempre termina siendo descalificado y acusado de ser funcional a uno u otro candidato. Creo que en este escenario electoral votar en Blanco, nulo o abstenerse implica una voluntad política que justamente expresa que el elector no está de acuerdo con ninguno de las dos ofertas electorales y constituye una expresión totalmente legítima, válida, por supuesto atendible y respetable. Creo que la posición tomada orgánicamente por el radicalismo, una parte mayoritaria del PRO, la Coalición Cívica de Carrió , el GEN de Margarita Stolbbizer , el Peronismo Republicano de Picheto, Confianza Pública de G. Ocaña, el socialismo democrático de Roy Cortinas, los 93 legisladores nacionales los 10 gobernadores electos etc. Es a mi entender la más acertada y conducente, que no puede ser equiparada con la posición personal de un puñado de dirigentes del PRO reunidos entre gallos y medianoche con Javier Milei en el departamento de Macri.

Entiendo también que es una falacia afirmar que el voto en blanco o nulo no es trascendente ni válido y solo es funcional al ganador, y menos aún a la UCR que tiene una larga historia de lucha y resistencia a través de lo que se conoció como la revolución abstencionista, que terminó con uno de los más grandes logros del país en materia de derechos y garantías como fué el voto universal secreto y obligatorio con la Ley Saenz Peña.

Debemos hacernos cargo de que la voluntad popular que nos adjudicó a través de su voto roles bien definidos, claramente no nos votó para participar en el ballotage, nos asignó la responsabilidad de administrar 10 provincias, 500 comunas y ser principal oposición en el congreso, es esa voluntad y mandato la que debe ser convenientemente interpretada y debemos entonces preservarnos talvez para ser alternativa en el día de mañana ante estas dos versiones de un mismo peronismo.

Es por todo esto que ante los ataques de personajes tan polémicos como el ministro Jorge Gonzáles defiendo el derecho de que un referente social y religioso tan importante y de conducta intachable como Monseñor Conejero pueda opinar sobre el tema sin temor a ser fustigado por eso.

BLAS HOYOS