Aprovechando las vacaciones, muchos formoseños van a tramitar la Licencia Nacional de Conducir

Compartir

Linkedin Print

Una gran cantidad de formoseños acude día tras día a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad para tramitar la Licencia Nacional de Conducir aprovechando las vacaciones.

Cabe señalar que, por el período de receso de verano, atienden en horario reducido de 8 a 12 horas lo que provoca una gran asistencia de personas puesto que atienden solo 120 números por día.

Es importante destacar que quienes quieran ir a realizar el trámite, para pedir el número de atención ya deben contar con el certificado pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) que sale 320 pesos.

Asimismo, en Circuito Cinco el trámite se puede realizar en el Centro Cívico con el fin de descentralizar la atención con los mismos requisitos que se solicitan en la oficina del centro. Esto cubre a los barrios El Resguardo, Villa Lourdes, Lote 68, La Floresta, San Agustín, La Colonia, San Isidro, Juan Domingo Perón, Luján, Simón Bolívar y Antenor Gauna.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con vecinos que aprovechando las vacaciones acudieron a realizar el trámite, excepcional para circular en el tránsito de la ciudad.

«Estoy esperando para hacer el trámite de la licencia, me dieron el certificado del CENAT para iniciar el trámite, también tengo que traer fotocopia de documento y CUIL, solo con eso ya me hacen el papeleo además del grupo de sanguíneo, todo esto si sos mayor de 18 años porque si sos menor ya son otros los requisitos», explicó una vecina.

«Es la primera vez que vengo a sacar para tener la licencia, del certificado tengo que pagar 320 pesos, una vez que pago eso tengo que venir con todos los papeles, gay mucha gente que igual voy a tratar de hacer en un día, hay muchísima gente que viene y ellos tratan de atender a todos», dijo.

«Yo aproveché ahora que estamos en vacaciones, uno cuando tiene un tiempo libre ya tiene que venir con anticipación porque después de último se acumula todo y es difícil hacer, seguramente después va a venir más gente y ahí sí que se complica peor», acotó.

De la misma forma otra pobladora explicó que «no me di cuenta que andaba con la licencia vencida así que tuve que venir a hacer todo el trámite de nuevo, como trabajo con una agencia de quiniela voy de un lado a otro en la ciudad y necesito el papel para circular o sino me van a sacar la moto».

Asimismo destacó la atención de los trabajadores de la Dirección de Tránsito, «la verdad que a pesar de toda la gente que hay atienden muy bien, con paciencia, te despejan todas las dudas, yo había venido el año pasado a acompañar a mi hijo y siempre hay mucha gente, creo que en todas las fechas está así pero los empleados ponen muchísimo esfuerzo, atender a 120 personas por día no es fácil y si alguno le falta un papel tiene que volver, esto lleva su tiempo pero es necesario hacerlo».

De la misma forma otro vecino indicó que «vine a las 9 de la mañana y ya estaba lleno de gente, hay que venir temprano porque no dan números ilimitados, tienen un tope y a veces a media mañana ya está todo lleno. Yo vine para renovar mi licencia y si bien no tengo que hacer el curso de nuevo, sí me tiene que ver el médico y tuve que presentar el certificado del CENAT, eso es lo ´primero que hay que tener».

«Siempre que paso por acá está lleno de gente pero creo que ahora por vacaciones es peor, hay que venir a estar prácticamente toda la mañana pero en un día ya se hace el trámite, después hay que venir a buscar el carnet y listo, dura 5 años si no me equivoco. Por suerte la gente toma conciencia y viene a hacerlo porque o sino en los controles te quedas sin tu medio de movilidad», acotó el poblador.

«Vine a acompañar a mi hijo a hacer el trámite, tiene 17 años y como va a ir en moto al colegio vinimos a sacar su licencia, tiene una moto chica de las que son aptas para que le den el carnet así que estamos esperando, como son vacaciones aprovechamos porque una vez que empiecen las clases va a ser imposible de hacer», dijo otra vecina consultada.