«Aquellos que obtuvieron certificados de manera irregular tendrán que ir a la justicia a explicar»

En el marco de la conferencia de prensa diaria del Consejo Integral de Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge González, contó el trabajo coordinado que está realizando la provincia respecto al control de permisos para circular y expuso algunas irregularidades encontradas.

«Siempre señalamos que la solicitud digital para la obtención de un certificado de circulación restringida es una declaración jurada», aclaró.

Y explicó, con respecto al inciso orientado al certificado para las autoridades legislativas nacionales, que en Formosa son ocho (cinco diputados y tres senadores), que hay 208 personas que tramitaron este certificado, de las cuales tres son menores de edad.

«Nosotros informamos, que de hecho está en la página y tienen que tildar, de que es una declaración jurada y el falseamiento de datos será pasible de la denuncia penal correspondiente», anticipó.

Y advirtió: «sepan aquellos que sacaron este tipo de certificados que la denuncia penal está en marcha, así que eviten ese tipo de situaciones».

Otra situación que indagaron, fue la de 19 personas que sacaron el permiso de circulación para cuidar a la misma persona, «lo cual es muy llamativo porque visitamos a esa persona».

«Cuidemos la salud de todos, no son vacaciones, no es una broma. Es responsabilidad de cada uno, entonces aquellos vivos que obtuvieron un certificado de manera irregular tendrán que ir a la justicia y explicar cómo es la cuestión, nosotros actuaremos dentro del marco de la ley», sentenció el ministro.

Y solicitó: «hagamos todos un uso responsable de la herramienta que ha sido puesta a disposición de cada uno de nosotros».

Barbijos para ingresar

a la provincia

Por otro lado, en uno de los puntos anunciados ayer, se dispuso que desde el hoy las personas que ingresan a la provincia deberán utilizar los barbijos correspondientes, por lo cual, el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID – 19, se pondrá en contacto con el sindicato de camioneros y otras empresas, para avisar de las nuevas medidas de emergencia sanitaria.

«A quienes ingresan a la provincia que posiblemente hayan circulado por zonas de riesgo, les exigimos el uso del barbijo; aquellas personas que tengan que tener contacto con estos transportistas les exigimos el uso de barbijos, de gafas de seguridad y de guantes», detalló.

Y argumentó: «hay que tener en cuenta que en este momento en Formosa tenemos una situación sanitaria que es muy especial, que no tenemos casos de coronavirus, entonces debemos extremar los cuidados y recordar que el microbio ingresa por las vías aéreas pero también por los ojos, por eso vamos a exigir el uso de los equipos de protección integral a todas las personas que tengan contacto con transportistas».

Capacitación policial

En otro orden de cosas, el ministro González, relató el proceso de capacitación que atravesó el personal policial de todo el territorio provincial para estar a la altura de la emergencia sanitaria.

«Los primeros días de marzo en la escuela de cadetes hicimos una primera charla de lo que era el coronavirus y el COVID 19, cuando todavía no se hablaba de este tipo de cuestiones en Formosa, del cual participaron 800 efectivos de la policía», aseguró.

Desde ese momento iniciaron las capacitaciones en particulares, con distintos grupos, en el Hospital de Alta Complejidad, «una por ejemplo era cómo utilizar adecuadamente los elementos de bio seguridad» al colocarlo y sacarlo o «para la toma de temperatura».

«Por eso decimos que no empezamos a trabajar ahora esta cuestión para que el status sanitario de Formosa sea el adecuado, sino hace muchos años porque era necesario tener una política de salud fuerte con una presencial territorial importante y de complejidad creciente, haciendo fuerte hincapié en la atención primaria de salud», aseveró.

Y agregó que se entregaron los equipos de protección integral a todo el personal policial de la provincia, porque «el policía es un ciudadano armado, por encima de todas las cosas, debe tener un alto nivel de responsabilidad ciudadana».

Actividades autorizadas

Por último, insistió en que las actividades de gestión de pagos habilitadas son las que fueron autorizadas por el Banco Central de la República Argentina como ente regulador de la tarea financiera en Argentina.

«Como gobierno provincial, a través de la subsecretaría de defensa al consumidor y usuario, estamos trabajando algunas cuestiones: se les notificaron a todas las entidades ordenar el espacio del otorgamiento de turno, de manera individual a las personas determinadas, porque si no pueden ir cien personas en el mismo horario», indicó.

Y resaltó: «hicimos solamente dos anuncios, que están vinculadas en extensiones de las excepciones que estableció el gobierno nacional con la construcción y con los call center. No decidimos la apertura de ninguno, entendimos que esa excepción en nuestra provincia admitía que la construcción privada hasta diez obreros podía ser posible».

En ese sentido, remarcó que «en la medida en que el Estado nacional tome las decisiones de políticas sanitarias que vaya liberando o restringiendo actividades, nosotros como provincia aplicaremos la decisión a nuestra realidad local».

«Se trata de decisión centralizada, ejecución descentralizada, porque Argentina es un país muy grande, hay diversidad de realidades, no podemos comparar nuestra realidad con los de Santa Cruz o en CABA o el gran Buenos Aires», concluyó.