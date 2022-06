Aranduroga ganó en Posadas y recuperó el liderazgo del Regional del NEA

Compartir

Este domingo se completó la décima fecha del Torneo Regional NEA con la contundente victoria de Aranduroga en su estadio ante Capri de Posadas, que le permitió recuperar el liderazgo del certamen.

La décima fecha del Regional NEA culminó este domingo con el partido que disputaron Aranduroga y Capri de Posadas en cancha del equipo correntino camino a Santa Ana. Las «cebras» consiguieron una importante victoria por 59 a 11, para lograr sumar punto bonus, que recuperar el liderazgo en soledad del certamen.

El equipo correntino llegó a este duelo tras dos derrotas consecutivas en este inicio de la segunda rueda, y se recuperó en su casa ante un desdibujado Capri, que sufrió una tarde muy contundente de las «cebras» que volvieron a tomar el comando del Regional, tras la victoria de este sábado de Curne en Resistencia ante San Patricio.

El equipo dirigido por el chaqueño Julián Del Villar, no comenzó bien. Al cabo de la primera media hora de juego perdía 9-11. Luego vino la reacción y dio el vuelta el resultado para quedarse con la victoria. Apoyó siete tries que le permitieron sumar punto bonus y las cuatro unidades de la victoria, le permitieron escalar nuevamente a la cima de las posiciones, cuando restan cuatro fecha para que se complete la primera fase de la competencia.

Resultados 10° fecha

Primera: Curne 26-12 San Patricio

Aguará 25-24 Sixty

Taraguy 39-7 Regatas

Aranduroga 59-11 Capri

Intermedia:

Curne 45-0 San Patricio

Aguará 20-30 Sixty

Taraguy 52-12 Regatas

Aranduroga 35-11 Capri

Posiciones:

Aranduroga 32 puntos

Curne 31

Aguará 30

Taraguy 25

Regatas 22

Sixty 22

Capri 18

San Patricio 7

Próxima fecha (11°):

Sixty vs Curne

Regatas vs Aguará

Capri vs Taraguy

San Patricio vs Aranduroga

