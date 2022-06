Independiente perdió ante Patronato en Paraná, que jugó con uno menos casi todo el partido

Compartir

Patronato venció 3-1 a Independiente en el cierre de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Fue un partido en el que pasó de todo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Los goles fueron marcados por Axel Rodríguez, en dos oportunidades, y Jonas Acevedo tras una grave falla del arquero Sebastián Sosa. El Rojo descontó por medio de Lucas Romero.

Las cosas arrancaron mal para el Rojo ya que desde el primer minuto empezó perdiendo con el tanto de Axel Rodríguez a los 55 segundos.

Pasó de todo en Paraná y a los 15 minutos el Patrón se quedó con diez por la expulsión de Jorge Valdez Chamorro por un planchazo.

Independiente aprovechó el hombre de más y buscó descontar, pero sufrió otro tanto y fue por medio de un insólito error de Sebastián Sosa, que quiso salir jugando y Jonás Acevedo marcó el segundo a los 26 minutos.

El partido fue vertiginoso y se hizo de ida y vuelta y el Rojo se ilusionó con el descuento con el tanto de Leandro Fernández, que fue anulado por posición adelantada de dicho delantero cuando recibió la pelota cuando recibió por la derecha, en el momento que el atacante inició la jugada. El árbitro recibió el llamado del VAR y se invalidó la conversión.

El Rojo no se desanimó y tuvo dos chances desperdiciadas por Leandro Benegas y el propio Fernández ratificó que fue su jugador más peligroso por su movilidad en campo rival.

A los 49 minutos llegó el descuento por medio de una linda jugada que incluyó una asistencia de taco de Lucas González para que Lucas Romero logre el tanto para el equipo de Avellaneda.

Patronato no le sirvió el empate y se aferró al triunfo. Por eso en el inicio del complemento el entrenador Facundo Sava puso tres defensores, Sergio Ojeda (por el delantero Marcelo Estigarribia), Carlos Quintana (por el volante Nicolás Castro) y Lucas Kruspzky (por el defensor Francisco Álvarez).

Independiente volvió a pagar caro sus falencias y Juan Manuel Insaurralde perdió una pelota en el fondo y permitió el tercer tanto de Patronato, el segundo de Axel Rodríguez, a los 57 minutos.

Más tarde el Rojo careció de ideas y no pudo aprovechar el hombre de más. El Patrón se defendió bien y cuidó una victoria que vale oro en la lucha por evitar el descenso.

Independiente perdió una buena chance de seguir prendido entre los punteros y cayó a la posición 13°, con 7 puntos, misma línea que alcanzó Patronato. En la próxima fecha ambos jugarán el lunes, los entrerrianos visitarán a Newell’s (19.00) y el Rojo recibirá a Platense (21.30).

