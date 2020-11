Arce: “En el gobierno nacional hay una tendencia hacia políticas que en su momento se rechazaron”

Compartir

El diputado nacional por Formosa Mario Arce visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que el gobierno nacional no tiene un plan económico de cara al futuro, lo que significa un “punto negativo” en la gestión de Alberto Fernández que además tiene una “tendencia” hacia políticas que en su momento “fueron rechazadas” en la Argentina, en vez de motivar la producción y la generación de empleos.

Presupuesto 2021

Comenzó hablando del proyecto de ley que se tratará esta semana en el Senado. “En lo que hace a Formosa hay una reducción significativa en términos porcentuales en relación a las demás provincias del NEA, es un punto a tener en cuenta, planteaban que con el gobierno de Cambiemos Formosa no recibía recursos, me parece que hoy hay una cabal muestra de que a Formosa no se le dio y eso es el reflejo, lo podemos ver en este presupuesto. Hay obras que se han anunciado y veremos que se puedan ejecutar porque muchas de ellas que plantean y dicen que no se han realizado con el gobierno anterior fue por la falta de transparencia”, expresó.

“Ese discurso de que el gobierno anterior no daba recursos y este sí, me parece que hay una claridad que muestra que no es así, eso se que terminar, están para gobernar, la gente quiere que le solucionen los problemas, que les mejoren la calidad de vida y para eso se debe trabajar y hacerlo todos juntos, no pensar que solo algunos tienen razón, llamar a los que saben en forma conjunta con la oposición, con los distintos empresarios, trabajadores, esa es la forma de la Argentina y la Formosa que necesitamos”, destacó.

Plan económico

Asimismo el diputado nacional aseveró que en Argentina “no hay un plan económico, en la situación económica de la Argentina uno de los puntos negativos que hay es que este gobierno nacional no tiene un plan económico y se perdió una oportunidad en el presupuesto donde se proyectaron aspectos que hacen a una inflación del 29% anual para el año 2021, lo que hace a algunas variables macroeconómicas que son subvaluadas, que no se condicen con la proyección que puede tener la Argentina al 2021”.

“El gobierno en vez de generar políticas activas para ayudar o tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con la situación económica, lo que está haciendo es tapar o ir en una determina dirección que muchas veces no hace al crecimiento de la Argentina. Me parece que se debe poner mucho el ojo en la cuestión productiva, en la cuestión de cómo generamos fuentes de trabajo y ese presupuesto no va en esa dirección, yo creo que tener un plan de gobierno implica que el gobierno nos muestre las acciones que va a tener para que se generen fuentes de trabajo a futuro y ver cómo crecemos los argentinos”, expresó el diputado nacional.

Respecto a si cree que habrá un plan económico hacia adelante, señaló que “creo que no, este gobierno no escucha, hay como una tendencia que tiene que ver con muchas políticas que la Argentina en su momento rechazó que son las políticas del kirchnerismo, creo que están influenciados por ese tipo de acciones, necesitamos la Argentina del diálogo, Alberto Fernández dijo que su idea era conformar el Consejo Económico Social y no lo hizo, tratar de llamar a todos los sectores, hay poco diálogo en lo que hace a sectores políticos, frentes parlamentarios, gobernadores que piensen igual y que piensen distinto, empresarios, de esa forma la Argentina va a salir adelante, con un discurso no podemos seguir, no estoy viendo un plan de gobierno y esperemos que modifiquen sus actitudes en aspectos que hacen a la política económica, pero más que nada a la generación de empleo, a la parte productiva porque debemos ser el único país donde ser empresario, tener un comercio está mal visto siendo que son las fuentes generadoras de riqueza, que brindan trabajo y se los castiga”.

Dijo en ese sentido que “desde el bloque de la UCR los diputados que estamos en la Comisión de Legislación y Trabajo presentamos un proyecto que habla de la necesidad de incorporar normativas que hacen por ejemplo a la capacitación profesional, a la orientación, a las personas que están en empleo formal, informal y los trabajadores del empleo público y privado, que se capaciten para mejorar todo lo que tiene que ver en su funcionamiento laboral y a las personas que no están en actividad o que quieren conseguir un empleo que lo puedan hacer pero de manera capacitada, para que estudien y para eso se propone que dentro de la autoridad de aplicación que sería el Ministerio de Trabajo le permita mediante herramientas realizar ese tipo de capacitaciones y formaciones”.

Aseguró además que desde la oposición, “somos conscientes de la difícil situación económica del país, gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno nacional, pero también la oposición, hemos sido una oposición responsable, hemos aportado ideas, proyectos, acompañado varias iniciativas que hacen a las acciones de este gobierno, cuando consideramos que los proyectos no son los que corresponden hemos votado en contra o hemos hecho saber, hay una situación delicada en el país y la oposición tiene que seguir trabajando para tratar de posicionar y el radicalismo cumple un rol muy importante dentro del espacio opositor sin lugar a dudas”, destacó.

Seguidamente realizó duras críticas hacia la vicepresidenta Cristina Fernández. “Ella es parte del gobierno y la gran mayoría de las políticas que se aplican tienen que ver con el pensamiento del kirchnerismo, es algo inescindible entre ambos más allá de que como políticos puedan tener características distintas, pero las acciones que llevan a cabo se materializan de la misma manera, prueba de ello es cómo viene trabajando cada ministerio, en lo que es Derechos Humanos por ejemplo uno ve una clara dirección en el mismo sentido que tenía el kirchnerismo siendo que hay cuestiones de violaciones de derechos humanos como las ocupaciones donde la Secretaría de Derechos Humanos no estuvo actuando, la cara visible tiene que ver sin lugar a dudas con Cristina Kirchner, ella forma parte del gobierno y de las decisiones que se toman”, aseveró.

Crecimiento de la Argentina

En otro tramo de la nota, el funcionario nacional aseguró que “el crecimiento en la Argentina tiene que venir por la producción sin lugar a dudas, si pensamos que vamos a vivir gran parte de los recursos argentinos de la asistencia, tarde o temprano eso se acaba y lastimosamente vamos a seguir desmejorando e ir camino a lo que es Venezuela, por eso creo que el presidente tiene que llamar a todos los sectores políticos y representativos del país, ojalá que lo pueda hacer, es necesario para el bien de todos”.

Acotó que “se debe tener una visión más clara en lo productivo y también en cuanto al respeto de los derechos individuales, lo que está pasando en distintas provincias y sobre todo en Formosa me parece que es algo que no debería si tuviéramos un gobierno nacional que escuche a todos los sectores, que convoque a la oposición, el abuso y atropello que se da en nuestra provincia no se llevaría adelante”.

“Es hora de que la Argentina se levante, que la clase política tome conciencia de que estas grietas y peleas no llevan a nada. Hay que pensar en políticas a mediano y largo plazo, se debe ver el tema productivo, en la cuestión ambiental, las relaciones exteriores, el respeto a las instituciones, juntar a la política para cambiar estas cuestiones o mejorarlas me parece que es posible”, finalizó.

