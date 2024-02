Argentina cayó por goleada ante Estados Unidos y no conoce la victoria en la Copa Oro

Argentina enfrentó a Estados Unidos en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Oro y perdió por 4-0 en un partido en donde las estadounidenses volvieron a dejar en claro que son las principales candidatas a quedarse con el título.

El equipo de Portanova llegó a este juego tras la igualdad sin goles ante México y con la ilusión de hacer un buen papel ante las anfitrionas y favoritas del certamen. La esperanza se alimentó de un tremendo disparo de Larroquette que se estrelló en el travesaño de Estados Unidos muy temprano en el juego, pero pronto las dirigidas por Kilgore se pusieron arriba en el marcador en el Dignity Health Sports Park.

A los 9 minutos, una infracción de Núñez sobre Horan abrió la puerta al 1-0. La ’10’ de Estados Unidos fue más rápida que todas y apuró el tiro libre mientras la defensa de la Albiceleste se estaba acomodando.

Horan jugó la bola para Shaw, que sin marca encaró hacia el arco de Oliveros y puso el primer gol del compromiso. La propia Shaw fue autora del 2-0, a los 17, y ya dejó fuera de combate a Argentina.

A los 19, Alex Morgan anotó de cabeza y puso las cosas aún más difíciles para Argentina, que estaba tres goles abajo antes de la media hora. Sumado a este resultado adverso, el conjunto de Portanova padeció la lesión de Yamila Rodríguez a los 35 de la primera mitad.

El complemento fue todo de Estados Unidos pero tardó en encontrar el cuarto gol, que llegó de penal y mediante una mano de Mayorga en el área que, mediante el VAR, fue sancionada y que derivó en la expulsión de la defensora, que recibió la segunda amarilla. Horan no perdonó y sentenció todo con un 4-0 definitivo.

Este resultado deja a Argentina en la cuerda floja de la Copa Oro. Sueña con que México, que goleó a República Dominicana por 8-0, no sume ante Estados Unidos. Las de Portanova tendrán que hacer los deberes contra las dominicanas: necesitan golear y achicar la diferencia de 12 tantos que existe con las mexicanas (-4 vs. 8). Argentina también podría quedar como una de las dos mejores terceras y así asegurar su lugar cuartos de final. Por su parte, Estados Unidos ya clasificó a la próxima ronda a falta de una fecha.