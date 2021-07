Argentina se prepara para enfrentar a Colombia: los 4 cambios que podría hacer Scaloni

Compartir

Con el objetivo puesto en las semifinales de la Copa América ante Colombia, Lionel Scaloni trabaja en la elaboración del mejor once para llevar a la Argentina al duelo decisivo y mantener el objetivo intacto de terminar con los 28 años de sequía. El entrenador vuelve a manejar cuatro opciones de cambios para el compromiso del martes en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El plantel albiceleste se encuentra concentrado en el predio CT Do Dragao de Goiania y en el último entrenamiento el técnico analizará las condiciones físicas en las que se encuentran los jugadores que participaron del duelo frente a Ecuador y evaluará las características del conjunto cafetero con el que viene de empatar 2 a 2 por Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

En ese punto, el estratega albiceleste tiene en consideración un detalle que seguramente puede derivar en una variante defensiva, dado que el retorno de Juan Guillermo Cuadrado en el combinado colombiano es una de las mayores preocupaciones del cuerpo técnico. “El martes vuelve Cuadrado”, advirtió Scaloni en la conferencia de prensa que brindó luego de la victoria ante el equipo de Gustavo Alfaro, y no es ese un dato menor, ya que la figura de la Juventus generó el mayor problema en la marca cuando los protagonistas se vieron las caras en Barranquilla.

La mención del entrenador argentino supone una lección aprendida respecto de cómo neutralizar al volante cafetero, y la presencia de Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña podría representar una posible solución.

La otra duda en la defensa es “la de siempre”, ya que la distensión en la rodilla derecha que padece Cristian Romero lo vuelve a poner con un asterisco en cuanto a su presencia, igual que lo acontecido en la previa del duelo con Ecuador. De no estar el defensor de Atalanta, considerado el mejor de la pasada temporada del Calcio, volverá a ocupar su posición en la zaga central Germán Pezzella.

La tercera interrogante pasaría nuevamente por el centro de la cancha, ya que las buenas producciones de Guido Rodríguez podrían llevar al volante del Betis a la titularidad en lugar de Leandro Paredes, sobre todo por los atributos ofensivos de los colombianos, que cuentan con Cuadrado, Luis Díaz, Borja y Duvan Zapata. Y si a ellos se suma Luis Muriel, la necesidad de equilibrar la zona media será insoslayable.

Por último, en el sector del ataque albiceleste, el DT también analiza la posibilidad de darle descanso a Nicolás González, quien termina muy cansado los partidos y su reemplazante Ángel Di María aporta jerarquía y experiencia cada vez que ingresa en el equipo.

Por lo tanto, la probable formación argentina sería con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

El otro foco de atención estará puesto en Messi, quien sigue manifestándose muy despreocupado respecto de su porvenir en Barcelona, donde la negativa del presidente de La Liga, Javier Tebas, de concederle alguna concesión al club catalán con el Fair Play financiero para permitir la renovación contractual de Leo, complica esa situación.

Sin embargo, que el “facilitador de gestiones” de los jugadores del plantel barcelonista, Pepe Costa, siga acompañando a Messi por estas horas en Brasil, más la felicitación enviada por el club en sus redes sociales por el golazo de tiro libre, son indicativos de que, de una u otra manera, el rosarino seguirá vistiendo la camiseta blaugrana.

Por lo pronto, Messi está cerca de alcanzar tres nuevas marcas con los colores albicelestes: llegar a las 34 presencias en la Copa América (récord que pertenece al arquero chileno Sergio Livingstone) y superar los 77 goles de Pelé, quien es el máximo artillero de un seleccionado sudamericano. Además, buscará quebrar la cifra de José Manuel “Charro” Moreno y Gabriel Batistuta, a los que alcanzó con 13 goles, como los segundos máximos anotadores en la historia del torneo continental, para quedar solo en el segundo lugar detrás del también argentino Norberto “Tucho” Méndez (figura de Huracán y Racing), quien convirtió 17 en los por entonces llamados Campeonatos Sudamericanos.

