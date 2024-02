Aseguran que las ventas por el comienzo de clases, no son las esperadas

La gerente de Tiendas Balbi, Roxana Gómez dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de las ventas de cara al inicio del ciclo lectivo 2024, explicó que las ventas en el rubro colegial no son las esperadas. “Está todo muy tranquilo, no es lo que estábamos esperando, pero entendemos que toda la cuestión salarial tiene mucho que ver”.

Gómez comenzó diciendo: “están muy tranquilas las ventas, no es lo que esperábamos porque nosotros para esta temporada ya no teníamos nada para la vuelta a clases, pero creo que la situación económica en la que estamos está haciendo que los padres se acerquen y compren solo lo justo y necesario”.

Y añadió que días anteriores tampoco se han acercado a comprar. “Están muy tranquilas las ventas”, señaló la mujer.

En relación a que es lo que la tienda está comercializando para esta época, explicó “tenemos para ofrecerle todo lo que sea colegiales, desde guardapolvos hasta las medias y buzos”.

“Sumado a esto también lo que tenemos es la liquidación por fin de temporada, además tenemos el Black Friday con ropa que tienen descuentos de hasta un 50 por ciento”, indicó.

En cuanto a los métodos de pago explicó que tienen financiación en el pago con tarjetas bancarias.

Adelantó además que por el momento los precios no se están remarcando, pero que ya se están recibiendo las prendas para la próxima temporada, las que ya vienen con un pequeño incremento en el precio porque justamente las mismas estarán un poquito más caras que el año pasado.