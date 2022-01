Asesinó a puñaladas a su expareja, logró escapar de los vecinos que quisieron lincharlo y lo detuvieron

Compartir

Una mujer policía de 30 años fue asesinada de al menos 13 cuchillazos en el cuello, cara y brazos en su vivienda de Melchor Romero por su expareja, quien la atacó aparentemente tras una discusión porque se resistía a terminar la relación que los unía, huyó a pesar de que los vecinos intentaron lincharlo y finalmente fue detenido, informaron fuentes policiales y judiciales.

El agresor fue identificado por los investigadores como Nélson Iván Teves (34), un empleado metalúrgico que no tenía antecedentes por violencia de género, quien quedó alojado en una dependencia policial y el martes será indagado por el delito de «homicidio calificado por relación de pareja y por mediar violencia de género», el cual prevé como pena la prisión perpetua.

El femicidio se registró ayer alrededor de las 2 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle 156, entre 529 y 530, de la localidad de Melchor Romero, donde la víctima, identificada como Tamara Gómez Coronel, oficial del Comando de Patrullas de La Plata mantuvo una discusión con Teves.

Los investigadores lograron determinar que la noche previa el hombre llevó a la hija de 8 años que tenían en común a la casa de un familiar, a quien le pidió que la recibiera para dormir.

Luego, se dirigió a la casa de Tamara, quien ya había tomado la decisión de separarse desde fin de año y se lo había hecho saber a su pareja.

Sin embargo, esa madrugada se originó una nueva discusión y Teves comenzó a agredir a Tamara, primero a golpes y luego con una cuchilla del tipo carnicero, que los investigadores presumen que el agresor llevó escondida porque no era de la casa.

Una hermana de Tamara que vive en el mismo predio pero en una casa en el fondo, comenzó a escuchar los gritos de auxilio de su hermana y corrió para auxiliarla.

«Ingresó por una ventana y vio al hombre mientras seguía apuñalado a su hermana. Se arrojó sobre él y logró apartarlo», dijo a Télam un investigador, quien agregó que el agresor arrojó la cuchilla y salió a la calle para escapar del lugar.

Sin embargo, en la vereda ya se encontraban varios vecinos que comenzaron a atacarlo.

«El hombre corrió hasta su vehículo y logró escapar, a pesar de que los vecinos le arrojaban piedras y hasta la rompieron la luneta del automóvil Volskwagen Polo color azul», explicó el investigador.

No había alertas o antecedentes violentos por parte de esta persona. Pero el crimen fue premeditado.

Cuando la policía arribó al lugar alertada por un llamado al 911, los efectivos advirtieron que la víctima se encontraba tendida en el suelo, por lo que la trasladaron al Hospital Alejandro Korn, pero los médicos no lograron salvar su vida.

Los voceros añadieron que el hombre fue detenido poco después, en las calles 170 y 517, mientras caminaba con el torso desnudo, pantalón corto y ojotas.

«Tenía manchas de sangre y un corte en dedo pulgar de la mano derecha», detallaron los investigadores y precisaron que su auto fue encontrado en la casa de un familiar, ubicada en las calles 177 y 526.

«Según narraron los familiares de Tamara, no había alertas o antecedentes violentos por parte de esta persona. Pero el crimen fue premeditado: primero buscó a la nena, la dejó en lo del padrino y volvió al domicilio con un cuchillo», indicó uno de los investigadores.

Marta, la madre de Tamara, contó en declaraciones a la prensa que su hija menor fue quien «escuchó un grito de ayuda muy bajito, lo oyó porque vive pegadito a la casa, y cuando fue a ver qué pasaba la vio a Tamara con el cuello cortado y a Teves que seguía apuñalándola».

«Nunca llegó a golpearla que yo sepa, pero siempre fue muy altanero, muy soberbio», remarcó la madre de la víctima, quien agregó que no sabe cómo hacer para contarle a su nieta lo que pasó con su madre.

«Una cosa es decirle tu mamá falleció, se fue al cielo… pero decirle que el papá la mató es muy complicado», dijo con pesar, tras lo cual agregó que la hija de su otra hija también «sufrió un trauma muy grande porque ingresó a la vivienda donde estaba Tamara tras escuchar los gritos para ver lo que estaba pasando».

El hecho es investigado por el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, quien tiene previsto indagar al detenido, tras solicitar la detención formal ante el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo.

