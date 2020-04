Asfixiados, muchos comercios de la ciudad no saben cómo continuar y analizan cerrar

Compartir

Son muchos los comercios de la ciudad que ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, se están encontrando en una gran encrucijada donde debido a las bajas ventas no tienen cómo subsistir el tiempo que falta de cuarentena, prorrogada hasta el 10 de mayo. A pesar de que muchos, sobre todos los copetines y restaurantes siguen trabajando realizando envíos a domicilio por delivery, los números no les cierran y los impuestos, sueldos de trabajadores y pago de alquileres los tienen «asfixiados» y sin saber cómo continuar ante el panorama de gran incertidumbre.

En ese marco el diálogo con el Grupo de Medios TVO dialogó con los comerciantes de «Copetín Paradise», ubicados sobre la peatonal y que ya son un «ícono» en la ciudad debido a los años que llevan dedicados al rubro.

«Nosotros desde el 18 de marzo tenemos cerradas las puertas, empezamos a trabajar el 7 de abril pero tenemos muy poca venta, prácticamente nada. La luz nos vino 40 mil pesos pese a que el local ya estaba cerrado, ahora me llegaron para el mes de mayo de 28 mil pesos», contó la comerciante.

Respecto a cómo está haciendo para cumplir con los sueldos de los empleados, señaló que «voy pagando de a poco, como puedo, el tema también es que no hay otra forma de recaudar porque la gente no se acostumbra a esto, yo les digo que lleven los jugos, las cosas para ir tomando, pero no quieren, están acostumbrados a entrar al local pero no se puede, ni siquiera sentarse».

«Antes atendíamos muchísima gente, todos los días estábamos desde las 6 de la mañana hasta las 21:30 horas de lunes a sábado, teníamos muchísimo movimiento, después con lo de la peatonal ya bajó muchísimo la venta, la veníamos remando con eso, ahora se complicó y cada vez estamos peor», dijo.

En cuanto a cómo van a hacer para continuar, teniendo en cuenta que la cuarentena sigue, explicó que «el año que viene se termina el contrato del local y vamos a ver qué hacemos, los alquileres son caros, también los impuestos, tenemos que pagar sueldos, cuando hay gente se trabaja bien pero cuando no hay es el problema, nunca en mi vida pensé que pasaría algo así, no estábamos preparados para esto», aseveró.