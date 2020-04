Encargado de carnicería dijo que podrían bajar los precios la semana próxima

Compartir

Toni, encargado de una conocida carnicería del barrio San Miguel, comentó al Grupo de Medios TVO que «ahora se estacionó el precio de la carne, pero hace dos semanas hubo un gran aumento» y que la semana próxima podrían bajar los costos.

«La carne aumentaba semanalmente, hace dos semanas se estacionó y esperemos que siga así», aclaró añadiendo que habló con gente de un frigorífico que le adelantó que la semana que viene podría haber una «baja» lo cual es «muy bueno».

Controles de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario

Por otro lado, el mismo comentó que además de carnicería en el lugar también cuentan con productos de almacén donde se mostró en desacuerdo por «la lista de precios» que «maneja» la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario para llevar adelante los controles a comercios. «Estoy en desacuerdo porque no tienen sentido común, estuve viendo la lista y los precios no cierran porque los proveedores nos bajan a un precio mayor que los precios máximos», dijo.

«Nosotros conseguimos a un precio y lo aplicamos, pero ahora con los controles de Defensa al Consumidor todo se complica porque ellos se rigen con determinados precios siendo que hay mercadería que nosotros adquirimos a un costo y no podemos vender al que ellos exigen», aseveró.

«Para evitar cualquier tipo de inconvenientes dejé de comprar y hoy tenemos faltantes de determinadas mercaderías», añadió Toni.

Al ser consultado por la respuesta que recibe cuando indaga por el precio comentó: «yo hablo con los preventistas, ellos no saben dar una explicación».

«Lo único que digo es que me gustaría escuchar por parte de Defensa de al Consumidor por dónde se rigen para determinar los precios, que me comprueben porqué debemos vender a ese costo», disparó.

Finalmente explicó el comerciante que «esto es resultado de una cadena, donde todos vienen sumando y sumando, y quienes terminamos pagando somos los que ponemos los productos en venta al público. Muchas veces tenemos perdidas en las ventas y es como que con empatar ya ganamos».