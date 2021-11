ATE analiza el pedido de bono para estatales

Compartir

En asamblea que se lleva adelante en el local de ATE, integrantes del gremio tratan la cuestión relacionada a IASEP y además analizan el pedido de un bono para los empleados estatales.

“Esta semana hemos presentado una nota al gobernador de la provincia planteando que revisen la forma en que están liquidando el aguinaldo, hay trabajadores que cobran plus en blanco pero no le pagan aguinaldo teniendo en cuenta ese concepto”, sostuvo Fabián Sinsig, secretario de prensa de ATE.

En cuanto a IASEP señaló que es muy “sentido” por parte de los trabajadores que tienen una sola obra social muy cuestionada. “Como trabajadores decimos que no sabemos qué es lo que pasa, porque lo que se ve es una disputa económica de actualización de tarifas, lo que ponemos en dudas porque no conocemos qué es lo que pasa con el ingreso de los trabajadores públicos”, dijo.

Asimismo, Sinsig adelantó que discutirán el pedido de un bono para los estatales porque “entendemos que la inflación ha golpeado muy fuerte este año el bolsillo de los trabajadores y a pesar del aumento que hemos tenido el sueldo no alcanza. La Canasta aumentó y por más que cobremos aguinaldo la plata no va a alcanzar. No nos merecemos que por errores de políticas económicas paguemos los trabajadores”.

