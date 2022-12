ATE aseguró que el nuevo incremento del 10% ayuda a los trabajadores, pero se necesitan otros 10% más

Desde la central gremial que nuclea a los trabajadores estatales vieron con buena aceptación el anuncio de un 10% más de incremento en los salarios pero indicaron que se necesitan otros 10% para no perder contra la inflación. «Nosotros seguimos perdiendo el poder adquisitivo del salario», aseguró Néstor Vázquez, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, al Grupo de Medios TVO.

«En realidad nosotros habíamos pedido el 40% en su momento porque queríamos llegar al 100% de aumento de acuerdo en lo que está contemplada la inflación para este año. Ahora con esto se llega al 30% y me parece que todo lo que signifique poner un peso más en el bolsillo del trabajador es bienvenido, pero obviamente nosotros seguimos insistiendo con el 10% que falta», agregó Vázquez.

El anuncio del nuevo incremento del 10% para los salarios de los trabajadores estatales, se suma el 20% otorgado meses atrás en este último trayecto del año, totalizando un 30% de incremento. Desde ATE habían solicitado al gobierno un 40%.

«Inclusive con eso quedamos cortos porque la inflación está más arriba y notamos que la pérdida del poder adquisitivo del salario es muy grande, cada vez se torna más difícil vivir con un salario que está por debajo de la línea de pobreza», aseguró el gremialista.

El aumento fue bien recibido por gran parte de los gremios provinciales ya que se suma al pago de aguinaldo y al bono extraordinario que se abonarán en este mes y principios de enero, pero desde este gremio sostuvieron que el total de lo que percibirá un trabajador superará la línea de pobreza únicamente durante un mes.

«En esta instancia, con el bono, el aguinaldo y el anuncio del Gobernador por ahí pasamos la línea de pobreza pero por una vez en el año, después vuelve enero y seguimos con los sufrimientos, así que creo que del Gobernador bienvenido sea el 10% anunciado, pero todavía faltan esos 10% para llegar al 40% que nosotros pedíamos», señaló en este sentido Vázquez.

Cabe señalar que el anuncio realizado ayer en la Casa de Gobierno no contó con la totalidad de los gremios de la provincia, únicamente participaron aquellos con mayor afinidad política hacia la administración Insfrán.

En este aspecto, Vázquez concluyó que «lo mejor que nos puede suceder es que exista una Ley de Paritarias y un convenio colectivo. Creo que las palabras pueden acercarnos como seres humanos y cuando no tenemos voluntad de eso, ocurren estas cosas. Nosotros tenemos que comunicar las necesidad de los trabajadores».

