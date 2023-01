ATE denunció «licencias negadas o recortadas en el Ministerio de Desarrollo Humano»

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron el malestar de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano por «incumplimiento de las licencias al personal», denuncian que «le exigen que realicen guardias mientras están de vacaciones», por lo que desde el gremio exigen la Ley de Paritarias, «para que estas cosas no ocurran».

«Siguen los problemas en el Ministerio de Desarrollo Humano conducido por Aníbal Gómez, el malestar existente entre los trabajadores es innegable e indisimulable, diferentes intervenciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) muestran las inconsistencias e injusticias del modelo de gestión que perjudica enormemente a los trabajadores provocando violaciones a la Ley de Carrera Sanitaria y pérdida de derechos», expusieron desde el gremio.

Seguidamente manifestaron que «en enero el problema empeoró a partir del Decreto 388/22 firmado por el gobernador Insfrán que establecía el inicio del receso administrativo a partir del 27 de diciembre hasta el 31 de enero inclusive, y que seguramente será renovado por todo el mes de febrero como es costumbre. El decreto establece que los turnos de trabajo de la administración pública se reducen a 4 horas diarias como máximo, y además solicita a los ministros, subsecretarios y directores que garanticen la licencia anual de cada trabajador, que como manda la ley deben ser otorgadas en su mayoría entre los meses de enero y febrero».

Desde ATE sostienen que “en el caso de los trabajadores de la salud esto no está ocurriendo, sino todo lo contrario, les niegan la licencia directamente, o les recortan la misma a muy pocos días, incluso el ministro Aníbal Gómez firmó un memorándum n° 043/22 el 29 de diciembre solicitando a los directores que las licencias que se otorguen, no superen los 15 días de corrido, dando lugar a interpretaciones confusas, ya que la ley de carrera sanitaria establece que los días de licencias del personal de salud corresponden exclusivamente a días hábiles, que dichas licencias deben ser otorgadas al finalizar el año calendario, no como ahora que deben en la mayoría de los casos licencias del año 2020 y 2021, ni que hablar del 2022; que las licencias anuales deben ser otorgadas de una sola vez o a lo sumo podría dividirse hasta en dos partes, no en cuotas a lo largo del año como lo viene haciendo el ministerio hasta ahora», sostuvo Fabián Sinsig desde el sindicato estatal.

El sindicalista explico además, “que tenemos casos donde algunos directores otorgaron 10 días de licencias a su personal, pero los obligan a hacer las guardias mientras están de licencia, eso es insólito y ridículo, es una falta de respeto total a las normas y al sentido común. En muchísimos casos las enfermeras/os son presionados para que hagan las guardias de recargo si o si para evitar ser apercibidos. Por ejemplo, tenemos un caso donde la directora de un centro de salud informó faltas de una compañera para que RR.HH. le aplique el descuento en sus haberes, la razón era que la enfermera no vino a cubrir las guardias de recargo, pero ella estaba de licencia, y además se encontraba en el interior de la provincia; la directora del centro de salud la llamó para que venga a hacer sus horas de recargo, la enfermera le explicó que eso era imposible, porque ella estaba de licencia y además estaba fuera de la ciudad, entonces la directora le replicó que busque una reemplazante para ella porque ese era su problema, sino sería abandono de servicio. Y de hecho, la directora informó sus ausencias para que le descuenten de su salario desconociendo su licencia y sus derechos”.

El memorándum

Con relación a que el memorándum promueve el recorte sustancial de los días de descanso debido al aumento de casos de COVID, Sinsig explicó “que el ministerio tiene toda la facultad para organizar el personal y tomar todas las medidas pertinentes en el caso de aumentos de contagio, pero no puede desconocer derechos adquiridos y garantizados por la ley ni tampoco manejarse con arbitrariedades como lo viene haciendo hasta ahora; el manoseo que sufren los trabajadores y trabajadoras de la salud viene de lejos, pero empeoró con la pandemia».

«Pasamos lo peor, la población ya está inmunizada, la pandemia está controlada, no hay razón para presionar tanto para que no tengan derecho al descanso, los médicos y enfermeros también se cansan, con más razón ellos que vienen desde hace tres años poniéndose al frente sin descansar prácticamente, mucho reconocimiento de la boca para fuera, pero en los hechos nada. La manipulación y los negocios que permiten el manejo discrecional de las horas de recargo es grosera, éticamente despreciable, lo hacen los directores con los jefes superiores, hay gente que cobra hasta 700 hs de guardia, eso es sencillamente imposible, es decir hay algunos privilegiados que cobran pero no trabajan, y por otro lado a los que cobran pocas guardias extras los presionan para que vengan a trabajar mientras están de licencia».

«Hay importantes sectores del ministerio donde todo se maneja con altos niveles de irregularidades, con un fuerte sesgo autoritario y sienten que la protección política de la que gozan los habilita a hacer lo que quieran, sin importar el avasallamiento a los derechos de los trabajadores, ni el que dirán cuando cobran sus jugosas horas extras”.

«Si tuviéramos la Ley de Paritarias, estas cosas no ocurrirían, pero el gobierno de Insfrán se niega a que los trabajadores estatales tengamos la posibilidad de discutir con los jefes no solamente los salarios, sino también las horas extras, las licencias, las promociones y las categorías, las condiciones de trabajo en general”, sentenció el referente de ATE Formosa.