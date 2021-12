ATE oficializó el pedido de un bono de 30 mil pesos: «Esperamos una respuesta positiva»

Compartir

Carlos Villasanti, Secretario Adjunto de ATE, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el jueves por la mañana, con la presentación de una nota en mesa de entrada de Casa de Gobierno, oficializaron el pedido de un bono de 30 mil pesos para fin de año que alcance a todos los empleados públicos provinciales y municipales.

“Hemos hecho la presentación por mesa de entrada de Casa de Gobierno, presentamos una nota dirigida al gobernador de la provincia donde solicitamos que se otorgue un bono de 30 mil pesos para fin de año teniendo en cuenta que así como está la situación es muy crítica, la inflación sigue, no se puede parar y los sueldos no alcanzan, esperamos tener una respuesta positiva ya que creo que el gobernador sabe como estamos los trabajadores del estado y peor aún los municipales del interior de la provincia, algunos casos están con sueldos muy por debajo de la línea de la indigencia, pedimos también que el gobierno auxilie a los municipios para que puedan otorgar este bono”, manifestó.

Aseveró que la situación de los empleados municipales en el interior provincial es muy grave y es donde más requieren asistencia. “Un aumento del 52% sobre 28 mil pesos es una cosa, pero un aumento del 52% sobre un salario de 8 mil pesos, que es lo que cobran muchos municipales del interior representa muy poco, hay municipios que están pagando salarios que no llegan ni al 50% de la asignación familiar que paga la provincia, algunos están pagando 4 mil pesos incluso menos, hay casos donde pagan 1500 pesos por hijo, cómo hacemos en esos casos, hay sueldos de municipales del interior provincial que rondan los 9 mil pesos”, lamentó.

“Hay cosas que no se entienden, hay comisiones de fomento que son el último eslabón del tarro, es decir las que menos reciben de coparticipación, que están pagando los 6756 pesos por cada chico, sin embargo tenemos municipalidades de segunda categoría como la de Pirané que no llega a pagar esto, estas cosas son inexplicables porque además de recibir mayores ingresos por coparticipación también tienen recaudación propia y una comisión de fomento prácticamente no tiene recaudación propia”, aseveró Villasanti sobre lo que ocurre en algunos municipios del interior.

“No puede un trabajador cobrar menos que un pensionado por ejemplo, porque una vez que estas en blanco, tenes obra social, ni por más poco que sea después ya no se puede acceder a un plan nacional porque ya estas blanqueado, por eso por ahí muchos dicen que prefieren un plan y claro que es así porque ganan más, en mi pueblo hubo momentos donde muchos compañeros míos renunciaron para quedarse con una pensión nacional porque cobraban más que en su trabajo, eso pasa”, expresó.

“También hay una mala distribución en los ingresos de coparticipación, no es posible que funcione bien cuando a los intendentes de todo el territorio provincial se le reparte solamente el 8% de la coparticipación federal porque eso es lo que pasa, esa e la verdad, la ley de coparticipación dice que el 12% se tiene que distribuir entre los municipios”, señaló.

“Pedimos este bono para todos los trabajadores a nivel provincial y municipal, ojalá eso salga, si da esto los compañeros se van a sentir bien ya que están cobrando 9 mil o 10 mil pesos”, finalizó.

