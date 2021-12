Zárate aseguró que el gobierno provincial está en condiciones de pagar un bono de 35 mil pesos

Compartir

El diputado provincial Osvaldo Zárate (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que el gobierno provincial está en condiciones de pagar un bono de 35 mil pesos a los empleados estatales y municipales de todo el territorio.

Planteó que la posibilidad es factible y aseveró que “el sueldo de los empleados públicos como de los municipales está depreciado, hemos tenido una inflación que va a terminar acumulada de casi el 54%, tenemos los sueldos más bajos del país y la situación económica de los empleados es altamente complicada por los créditos, por las tarjetas, por todo lo que sucede y no es descabellado porque la provincia tiene dinero para hacerle frente a este reclamo que estamos haciendo, tenemos una provincia que según dicen es superavitaria con una ley de emergencia que no deja que nadie toque la plata, y también tenemos un fondo depositado que no sabemos de cuánto es, estamos convencidos de que la provincia puede hacerle frente a este bono que nos va a salir más de 1500 millones de pesos más o menos y también coincidimos con ATE en que este bono también tiene que ser para todos los empleados públicos de la provincia y de los municipios que son los más castigados”.

“Un empleado público del interior cobra un promedio de 11 mil pesos de sueldo, algunos menos, y los intendentes saben que es muy poco por eso les dicen que vayan cuando pueden, dos veces a la semana siendo que una pensión nacional está en 27 mil pesos más o menos entonces a veces con 3 o 4 asignaciones universales se cobra más que el sueldo de un minicipal, es cierto lo que dice ATE en cuanto a esto y aparte lo más grave es que el gobierno sabe esta situación y los intendentes se aprovechan, ya no designan más empleados nuevos sino que toman contratados y jornalizados y les pagan por día o tienen una cooperativa donde les pagan la mitad, lo que pasa en el interior es catastrófico”, expresó el funcionario.

Asimismo manifestó que “en Formosa la única fábrica que existe es la administración pública, Formosa en todos estos años de inversión pública no ha traído ninguna inversión ni empresa importante para que dé trabajo a los formoseños, es más,creo que la política del gobierno es pauperizar al pueblo trabajador, la variable de ajuste son los trabajadores, no hay justicia social para los trabajadores, si hay alguien que ha empobrecido el trabajo ha sido el PJ en todos estos años de gobierno y las muestras son que tenemos sindicatos que son chupamedias del gobierno, intendentes que le pagan 8 a 11 mil pesos de sueldo a los empleados públicos y tenemos los sueldos más bajos del país, esto es un atropello a los trabajadores, el justicialismo siempre tiene un relato que dice que el pueblo trabajador es la columna vertebral del pueblo justicialista, pero acá para nada, la pobreza es la columna vertebral del justicialismo”.

“Para Formosa está previsto para el año 2022 un presupuesto de 244 mil millones de pesos con una coparticipación nacional con una asignación mensual de cerca de 15 mil millones de pesos mensuales, la masa salarial es de cerca de 4200 millones de pesos aproximadamente, ni siquiera es el tercio de la coparticipación que viene para Formosa y ahí están incluidos los gastos que tiene el estado y les sobra plata, encima tiene un montón de obras asignadas que paga el gobierno nacional. La plata la tienen, lo que le falta al gobierno es la voluntad de tratar mejor a los trabajadores”, justificó respecto a que el gobierno sí está en condiciones de dar un bono.

Criticó en ese marco a los sindicalistas a quienes acusó de “que se codean para sentarse al lado del gobernador y cuando hay un aumento están como focas aplaudiendo cualquier cosa. Lo que tienen que hacer es recuperar el sueldo de los empleados que están muy vapuleados. El sindicalismo está más preocupado en cómo la van a pasar personalmente, están todos bien económicamente y el empleado público está destruido y los salarios están muy por debajo”.

”Coincido con ATE, creo que reclaman algo justo. Este es el momento donde el gobierno debe atender a sus empleados, debe abonar un bono importante, estamos en condiciones de dar porque el presupuesto y las arcas del estado lo permiten, no va a haber ningún desfasaje, descalabro de manera de que estoy convencido que esto debe hacer el gobierno para atender a los trabajadores que tan vapuleados están por esta situación económica”, finalizó.

