ATE solicitará al gobierno provincial la creación de un Consejo Económico y Social

Ayer por la mañana, en la sede de ATE se realizó una conferencia de prensa de la CTA en el marco de una jornada nacional de reclamos al estado nacional para que tome medidas respecto de los recursos del país. En Formosa, el pedido al gobierno local es la creación y reglamentación del Consejo Económico y Social

Néstor Vázquez, secretario general de ATE, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó los reclamos que dieron a conocer.

“Estamos acompañando los reclamos nacionales que son como se protege lo nuestro, desde los ríos hasta los minerales, en ese sentido creo que nosotros tenemos que acompañar estas medidas a la que adhiere la CTA Formosa y por lo tanto estamos acompañando al compañero Delgado en el marco de una situación complicada donde no tenemos muchas alternativas de expresarnos en la calle como solíamos hacer teniendo en cuenta esta situación de pandemia, estamos tratando de visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, con el cuidado de lo nuestro, de nuestras riquezas, que esa enorme cantidad de riqueza que posee nuestro país quede a beneficio de todos los argentinos y no que sea una manguera que solo vaya para afuera como nos ocurrió en el pasado reciente”, comenzó diciendo.

“Creo que uno de los ejemplos emblemáticos reciente es lo de Vicentin, cómo con mecanismos perversos llevan nuestras riquezas, nuestros alimentos sin pagar nada y acá nosotros estamos en un sufrimiento permanente donde todos los días crece la pobreza, la indigencia, estamos en una situación extremadamente difícil desde lo social y por otro lado vemos cómo desde el Banco Central, desde los organismos del Estado se beneficia a grupos muy reducidos de esta sociedad de ricos que después lo que hacen es decir que las personas que ganan 10 mil pesos con un plan social son los responsables de los problemas que tenemos cuando ellos en realidad se llevan millones de dólares y nos quieren hacer creer que no tienen ninguna responsabilidad con lo que nos pasa como sociedad, hay que empezar a desnudar, a visibilizar ese comportamiento inhumano que tienen esos sectores minoritarios en la Argentina, pero además como sociedad nos juntemos, que empecemos a hablar, a denunciar estas situaciones y llegado el momento cuando la situación lo permita, manifestarnos con mucha fuerza en defensa de eso, de lo contrario son minorías que nos incluyen mal porque la indigencia es no tener para comer y hay millones de personas que están en esta situación”, explicó Vázquez.

Asimismo dijo que pedirán al gobierno provincial la creación del Consejo Económico y Social “porque por algo ya lo pusieron en la Constitución, lo que tienen que hacer es reglamentarlo, ver cómo lo ponen en práctica de las autoridades públicas, lo que creo que falta en Formosa son ámbitos de diálogo con el gobierno, creo que el gobierno debería tener mecanismos de diálogo, de comunicación con las organizaciones sociales, políticas que nos permitan acercarnos como comunidad, la palabra es una herramienta fundamental que tenemos como seres humanos para acercarnos, para no andar tirándonos piedras sino para acercar posicionamiento y creo que el gobierno tiene una responsabilidad de generar esos mecanismos de diálogo y nosotros no los tenemos, en la organización que represento llegan compañeros que sufren acoso laboral, esa prepotencia, soberbia de los que están y que tienen un cargo para llevar adelante todas las políticas del estado pero a veces toman al que está trabajando al lado con maltrato, en este tema de pandemia hemos tenido muchos casos de quejas de malos tratos, de estrés laboral como consecuencia de ese hostigamiento permanente y creo que eso solo lo soluciona el gobierno generando un ámbito de encuentro con las autoridades responsables de eso para poder transmitir y decir que en tal lugar está ocurriendo esto y tenemos testimonios concretos de eso”.

“Hay mucha gente precarizada en su trabajo, todo eso jode y son cosas que se pueden ir resolviendo en la medida que haya un ámbito de diálogo con las autoridades, creo que es fundamental, hubieran evitado incluso en pandemia los hechos ocurridos recientes con un poco más de humildad de parte del gobierno”, finalizó Vázquez.

