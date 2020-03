Compartir

Soy un vecino del barrio Simón Bolívar y me gustaría hacer público el malestar porque en el Hospital Distrital 8 los médicos atienden muy tarde, es decir, si te dieron turno para las 7 u 8 seguro te atienden a las 10 u 11 horas. Es una vergüenza, porque quienes trabajamos ya pedimos permiso para un horario determinado, evidentemente los profesionales no toman el compromiso de forma seria; no sucedió una vez, pasa siempre.