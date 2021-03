Atlético Tucumán y Huracán igualaron en el partido suspendido por la tercera fecha

Compartir

Atlético Tucumán y Huracán igualaron 1 a 1 en el estadio Monumental José Fierro de la ciudad norteña, los 18 minutos pendientes del partido de la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Primera División de fútbol, suspendido por la lluvia el 1 de marzo pasado con el mismo marcador, que no se modificó durante el mini encuentro.

Los goles en aquella oportunidad fueron marcados por Augusto Lotti, para el local, y por Lucas Merolla para la visita, ambos en el primer tiempo.

El conjunto tucumano debió abordar el cotejo con dos jugadores menos por las expulsiones de Cristian Erbes y Marcelo Ortíz, registradas en el juego antes de la suspensión, por lo que se presentó con un planteo cauteloso para, al menos, poder sostener la igualdad, lo que al fin consiguió.

Los de Parque Patricios, dirigidos interinamente por la dupla Gabriel Rinaldi-Gastón Casas por el alejamiento de Israel Damonte -que estaba a cargo del equipo cuando el partido fue suspendido- y hasta el debut del nuevo entrenador, Frank Kudelka, se plantaron con decisión ofensiva.

Por eso tomaron el protagonismo de las acciones, pero no encontraron resquicios para llegar al gol ante el orden defensivo del ‘Decano’ y, en especial, por la labor del arquero Cristian Lucchetti, que desbarató las pocas llegadas con peligro del equipo porteño.

De ese modo transcurrieron los 18 minutos, divididos en dos tiempos de nueve cada uno, sin descanso, en los que los locales no emplearon los dos cambios reglamentarios que le quedaban, mientras que Huracán ya había formulado las cinco sustituciones durante el encuentro suspendido.

Con la igualdad concretada, Huracán pasó a la novena posición con 7 unidades en la zona 2, en tanto que los tucumanos ahora suman 5, manteniendo la undécima posición, siendo Vélez el líder con 15.

Por la séptima fecha, Atlético Tucumán recibirá a Newell’s Old Boys, el lunes 19 a las 21.15; mientras que en el mismo día y horario, Huracán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Palacio Tomás A. Ducó.

